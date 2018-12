Porque é que a coesão correu melhor em Espanha do que em Portugal?

Das decisões de alto nível ao impacto no nosso quotidiano, neste programa falamos sobre a Europa que Conta, no âmbito da série especial do PÚBLICO que procura saber como as decisões tomadas em Estrasburgo e Bruxelas têm impacto na vida diária dos cidadãos europeus.

No quinto episódio do programa, falamos sobre fundos de coesão e as disparidades no seio da União Europeia. O jornalista Abel Coentrão conversou com o antigo ministro da Economia Luís Braga da Cruz sobre o desenvolvimento do Norte de Portugal, por comparação com a Galiza.

Braga da Cruz presidiu à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) — que ainda era CCR Norte quando foi nomeado, em 1986 — e desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da região, especialmente na cooperação com a Galiza.

A jornalista Teresa Abecasis foi ainda descobrir as diferenças no custo de vida nos diferentes países: onde é mais caro beber café dentro da União Europeia?

Na rubrica Eurodeputado da semana, fomos ainda perguntar ao eurodeputado Paulo Rangel, eleito pelo Partido Social Democrata, o que fez na última semana.

Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.

