Demitiu-se mais um ministro por causa do "Brexit" - é o sétimo

Sam Gyimah demitiu-se do cargo de ministro da Ciência e Ensino Superior do Governo britânico em oposição ao acordo sobre o “Brexit” alcançado entre a primeira-ministra Theresa May e a União Europeia (UE). É o sétimo ministro a sair na sequência do pacto entre Londres e Bruxelas.

Gyimah considera que o acordo vai levar o Reino Unido ao “fracasso”, defendendo que um segundo referendo sobre a permanência ou não do país na UE é a melhor opção para ambos os blocos e para evitar o “caos”.

“O Reino Unido vai acabar pior, deixa de fazer as regras para só obedecer”, disse o ministro demissionário em comunicado.

“Há uma minoria nos Comuns que bloqueia quase todas as opções possíveis, por isso deixar os cidadãos decidirem pode ser o caminho mais sensato tanto para os defensores da saída como para os remainers”, disse neste sábado Radio BBC Gyimah, que em 2016, ano do referendo, fez campanha pela permanência na UE.

“Todos nós sabemos mais hoje sobre a UE do que sabíamos no primeiro referendo, sobretudo sobre os termos da nossa saída. Se houver um segundo referendo, e se o resultado for outra vez sair, eu aceitaria, mas pelo menos teríamos os olhos bem abertos”, acrescentou.

Theresa May tem sofrido forte oposição por causa do acordo estabelecido com Bruxelas, enfrentando a ameaça de uma moção de desconfiança dentro do seu Partido Conservador. Para o dia 11 de Dezembro está marcada a votação sobre o pacto na Câmara dos Comuns. A ala “brexiteer” dos conservadores, os trabalhistas, os nacionalistas-escoceses, os unionistas norte-irlandeses, os liberais-democratas e os verdes, já afirmaram que vão chumbar a proposta.

Dentro do Governo o acordo foi mal recebido e gerou uma vaga de demissões. Sam Gyimah foi o sétimo a deixar a equipa de May.

