Obama lembra a frase de Bush: "Diverte-me mais pensar que fui um dos fundadores da YMCA no Texas"

"A América perdeu um patriota e um humilde servidor", disse hoje o ex-Presidente dos Estados Unidos Barack Obama, referindo-se à morte do seu antecessor George Bush, que morreu na sexta-feira em Houston, com 94 anos.

As palavras de Barack Obama sublinhavam a contribuição de Bush para "reduzir o flagelo das armas nucleares e para formar uma ampla coligação internacional para expulsar um ditador do Kuwait". Obama acrescentou que a diplomacia de George Bush ajudou a "terminar com a Guerra Fria sem se disparar um tiro".

PUB

"A vida de George H. W. Bush é um testamento da noção de que o serviço público é uma vocação nobre e alegre. E ele fez um trabalho fantástico ao longo desta jornada", lê-se no documento que Barack Obama publicou na sua conta de Twitter.

PUB

PUB

"Expandir a promessa americana aos novos imigrantes e às pessoas com deficiência. Reduzir o flagelo das armas nucleares e construir uma larga coligação internacional para expulsar um ditador de Kuwait", completou.

"Depois de 73 anos casados, George e Barbara Bush estão agora de novo juntos, dois pontos de luz que nunca se desvaneceram, dois pontos de luz que serviram de ignição para muitos outros com o seu exemplo — o exemplo do homem que, estando à frente das Forças Armadas mais poderosas do mundo, uma vez disse: 'Diverte-me mais pensar que fui um dos fundadores da YMCA em Midland, no Texas do que qualquer outra coisa'."

Hoje, também, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou a "liderança inabalável" de George Bush.

"Através de sua autenticidade, do seu espírito e compromisso inabalável com a fé, a família e o seu país, o Presidente Bush inspirou gerações de cidadãos norte-americanos", afirmou Trump através de um comunicado divulgado a partir de Buenos Aires, onde participa na cimeira do G20.

O antigo Presidente dos Estados Unidos George H.W. Bush morreu aos 94, disse na sexta-feira o porta-voz da família, Jim McGrath.

Bush morreu pouco depois das dez horas da noite (4h em Lisboa) de sexta-feira, cerca de oito meses após a morte de sua esposa, Barbara Bush.

O 41.º Presidente dos Estados Unidos serviu de 1989 a 1993 e oito anos depois assistiu à tomada de posse do seu filho George W. Bush, que se tornou o 43.º Presidente.

George H.W. Bush viu sua popularidade aumentar no período da Guerra do Golfo em 1991, mas esse capital desapareceu num período de recessão breve, mas profunda. O republicano acabou por ser derrotado pelo democrata Bill Clinton, quando procurava assegurar um segundo mandato.

PUB

Bush também foi um herói da Segunda Guerra Mundial, congressista do Texas, director da CIA e vice-presidente de Ronald Reagan.

Apenas um outro Presidente norte-americano, John Adams, teve um filho que também se tornou presidente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Bush tinha sido internado no hospital com uma infecção no sangue em 23 de Abril, um dia após o funeral da ex-primeira dama, tendo ali permanecido durante 13 dias. Voltou a ser hospitalizado em Maio, indicando pressão baixa e fadiga uma semana depois de chegar ao Maine para passar o verão.

Acabou por ter alta alguns dias depois e comemorou seu aniversário em 12 de Junho - fazendo história, ao tornar-se o primeiro ex-Presidente a atingir a idade de 94 anos.

Bush era o patriarca de uma dinastia política que inclui o filho George W. Bush, que foi também Presidente, outro como governador, John Ellis Bush (que chegou a ser candidato nas primárias republicanas à presidência dos EUA) e um neto que actualmente ocupa um cargo estadual no Texas.

PUB