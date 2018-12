Pelo menos 81 detidos em protesto dos "coletes amarelos" em Paris

Pelo menos 81 pessoas foram detidas e dez ficaram feridas na manhã deste sábado no protesto dos “coletes amarelos” nos Campos Elísios, em Paris, França. É o terceiro grande protesto deste movimento contra a perda de poder de compra e o aumento do imposto dos combustíveis.

Desde as 6h locais (5h em Lisboa) que a avenida parisiense está fechada ao tráfego e sujeita a uma vigilância policial apertada, numa tentativa de impedir a concentração dos manifestantes na zona.

A maioria dos detidos tentaram quebrar o cordão de segurança. Dois deles tinham na sua posse armas proibidas, de acordo com fonte policial. A polícia de intervenção usou gás pimenta, granadas de fumo e canhões de água para os dispersar, diz a AFP.

De acordo com o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, há 200 manifestantes pacíficos e 1500 “agitadores” no exterior do perímetro de segurança.

“Acreditamos que pequenos grupos de manifestantes, que não estão vestidos com o colete amarelo, se tenham infiltrado para lutar contra as forças de segurança e desafiar a autoridade do Estado”, disse à agência Reuters Denis Jacob, secretário-geral do sindicato da polícia francesa.

Numa das avenidas adjacentes aos Campos Elísios, a avenida Mac-Mahon, caixotes do lixo foram derrubados e incendiados.

Pelo menos cinco mil polícias foram destacados para os Campos Elísios, mais três mil que no sábado passado. Há mais cinco mil polícias de prevenção em todo o país, pois o protesto é alargado a toda a França - estão previstas mais 33 manifestações.

O movimento "coletes amarelos", que já elegeu os seus representantes nacionais, abriu a hipótese de negociar com o Presidente. Na terça-feira, houve uma reunião com Emmanuel Macron, mas não houve acordo e os protestos prosseguem - uma das palavras de ordem dos "coletes amarelos" é manter a luta até à demissão do Presidente, que acusam de estar a empobrecer a classe média.

O aumento dos impostos sobre o combustível, a pretexto de financiar a transição ecológica de França, foi o rastilho para este protesto nacional que já galgou fronteiras e chegou a Bruxelas, na Bélgica, onde centenas de pessoas vestidas com "coletes amarelos" se manifestaram na sexta-feira. Sessenta pessoas foram detidas.

