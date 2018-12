Portugal, Lisboa e Madeira entre os melhores destinos turísticos do mundo

Melhor destino, melhor cidade, melhor city break, melhor ilha. Portugal jogava em casa, tinha 55 nomeações e expectativas altas. Resultado? Uma noite histórica para o turismo nacional.

Nem Estados Unidos, Brasil, Grécia ou Indonésia. Nem Nova Zelândia, Maldivas ou Espanha. Pela segunda vez consecutiva, Portugal foi eleito o Melhor Destino Turístico do Mundo, depois de, no ano passado, ter-se tornado o primeiro país europeu a conquistar esta distinção. Para Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, a renovação do prémio é um “sinal da capacidade de afirmação internacional de Portugal”. Em comunicado enviado às redacções, atribui a distinção ao “trabalho de todos os portugueses”.

A grande gala final da 25.ª edição dos World Travel Awards, considerados os “Óscares” do turismo a nível mundial, decorreu este sábado no Pátio da Galé, no Terreiro do Paço. Lisboa recebia pela primeira vez a cerimónia e a noite revelou-se de sagração para a capital portuguesa. Conquistou pela primeira vez o galardão de Melhor Cidade Destino do Mundo, depois de ter vencido a mesma categoria na gala europeia, e repetiu o prémio de Melhor Destino de City Break, que havia vencido pela primeira vez no ano passado. Deixou para trás, numa e noutra categoria, cidades como Londres, Nova Iorque, Paris, Rio de Janeiro, Sydney e São Petersburgo.

“Vivemos esta gala dos World Travel Awards com uma dose dupla de orgulho e satisfação”, afirma Vítor Costa, director-geral da Associação Turismo de Lisboa, em comunicado. “Por um lado, ao sermos o palco desta grandiosa cerimónia temos a oportunidade de proporcionar experiências únicas a participantes de todos o mundo como só Lisboa consegue. Por outro, recebemos dois dos prémios mais cobiçados pelos principais destinos turísticos a nível mundial.”

Para o director-geral da Associação Turismo de Lisboa, entidade que co-organizou a cerimónia, a capital portuguesa é actualmente “uma referência no que diz respeito às boas práticas na requalificação do património, promoção do destino, melhoria da oferta cultural, gastronómica e turística”. Factor que diz reflectir-se nas distinções que a cidade tem recebido no sector do turismo.

A competição internacional, que procura premiar anualmente o trabalho desenvolvido por empresas e organismos oficiais ligados ao sector do turismo a nível mundial, entregou ainda 13 galardões a outras entidades portuguesas.

A ilha da Madeira, que vai acolher pela primeira vez a gala europeia dos World Travel Awards no próximo ano (a 5 de Junho), voltou a ser considerada o Melhor Destino Insular do Mundo. Já os Passadiços do Paiva, em Arouca, foram eleitos como Melhor Atracção Turística de Aventura. Estavam ainda nomeados para a categoria de Melhor Atracção Turística, conquistada por Machu Picchu, a antiga cidade inca localizada no Peru.

A TAP venceu três das quatro categorias para as quais estava nomeada: Melhor Companhia Aérea para África, Melhor Companhia Aérea para a América do Sul e Melhor Revista de Bordo, com a publicação Up Magazine. Já a Parques de Sintra – Monte da Lua, responsável pela gestão dos principais palácios de Sintra, foi considerada a Melhor Empresa de Conservação pelo sexto ano consecutivo. E o Turismo de Portugal foi uma vez mais eleito Melhor Organismo Oficial de Turismo do Mundo.

No total, Portugal conquistou um recorde de 15 galardões, com mais cinco distinções, entregues a hotéis localizados em território nacional: Corinthia Hotel Lisboa (Melhor Hotel Citadino), Olissippo Lapa Palace Hotel (Mehor Hotel Clássico), The Vine Hotel (Melhor Hotel de Design), Conrad Algarve (Melhor Resort de Lazer de Luxo) e Vila Joya (Melhor Restaurante de Alta Gastronomia).

Os World Travel Awards foram criados em 1993 com o objectivo de reconhecer o trabalho desenvolvido no sector, de modo a estimular a competitividade e a qualidade do turismo em todo o mundo. O evento, que começou com uma única cerimónia anual, percorre actualmente cinco continentes com seis galas regionais ao longo do ano, entregando centenas de prémios a nível nacional, regional e mundial. A selecção dos nomeados às diferentes categorias é feita por nomeação online do público e por mais de 200 mil profissionais do sector oriundos de 160 países. A eleição dos vencedores é feita através de um método semelhante, que integra votações do público (encerradas a 24 de Outubro) e de uma rede de especialistas ligada à organização.

World Travel Awards 2018 - Vencedores Portugueses Melhor destino – Portugal

Melhor destino citadino – Lisboa

Melhor destino para uma escapada citadina (city break) – Lisboa

Melhor destino insular – Madeira

Melhor atracção turística de aventura - Passadiços do Paiva (Arouca Global Geopark da UNESCO)

Melhor empresa de conservação - Parques de Sintra - Monte da Lua, Portugal

Melhor organismo oficial de turismo – Turismo de Portugal

Melhor companhia aérea para África – TAP Air Portugal

Melhor companhia aérea para a América do Sul – TAP Air Portugal

Melhor revista de bordo - Up Magazine (TAP Air Portugal)

Melhor hotel citadino - Corinthia Hotel Lisboa (Lisboa)

Melhor hotel clássico - Olissippo Lapa Palace Hotel (Lisboa)

Melhor hotel de design - The Vine Hotel (Madeira)

Melhor restaurante de alta gastronomia - Vila Joya Hotel Restaurante (Albufeira)

Melhor resort de lazer de luxo - Conrad Algarve (Loulé)

Outras nomeações portuguesas Melhor destino de cruzeiros – Lisboa

Melhor destino de praia – Algarve

Melhor destino de mergulho – Açores

Melhor projecto de desenvolvimento turístico – Passadiços do Paiva (Arouca, Geoparque Global da UNESCO)

Melhor porto de cruzeiros - Porto de Lisboa

Melhor empresa de cruzeiros fluviais – DouroAzul

Melhor companhia aérea na Europa – TAP Air Portugal

Melhor academia desportiva - Cascade Wellness & Lifestyle Resort

(Lagos)

Melhor resort tudo-incluído – Pestana Porto Santo All Inclusive (Madeira)

Melhor resort de praia - Hotel Quinta do Lago (Loulé) e Pine Cliffs Resort (Albufeira)

Melhor boutique hotel - Hotel Altis Avenida (Lisboa)

Melhor operador de boutique hotéis - Amazing Evolution Management

Melhor boutique resort - Vila Joya (Albufeira)

Melhor hotel de negócios - Myriad by SANA Hotels (Lisboa)

Melhor hotel de design - 1908 Lisboa Hotel (Lisboa) e Altis Belém Hotel & Spa (Lisboa)

Melhor resort para famíias - Pine Cliffs Resort (Albufeira) e Ria Park Hotel (Loulé)

Melhor resort de golfe e villas - Dunas Douradas Beach Club (Loulé)

Melhor hotel ecológico - Corinthia Hotel Lisboa (Lisboa)

Melhores residências turísticas - Pine Cliffs Residence, (Albufeira)

Melhor suíte de hotel - Suíte Roof Garden @ Conrad Algarve (Loulé)

Melhor resort insular - Belmond Reid's Palace (Madeira)

Melhor resort de lifestyle - Conrad Algarve (Loulé) e Epic Sana Algarve Hotel (Albufeira)

Melhor resort de praia de luxo - Pine Cliffs Resort (Albufeira)

Melhor hotel de negócios de luxo - Pestana Palace Lisboa (Lisboa)

Melhor resort de luxo para famílias - Pine Cliffs Resort (Albufeira)

Melhor hotel de luxo - Conrad Algarve (Loulé)

Melhor resort de lazer de luxo - Pine Cliffs Resort (Albufeira)

Melhor resort de luxo - Conrad Algarve (Loulé)

Melhor resort de luxo de residências - Pine Cliffs Residence (Albufeira)

Melhor hote para reuniões e conferências - Ria Park Hotel (Loulé)

Melhor hotel M.I.C.E. (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) - Epic Sana Algarve Hotel (Albufeira)

Melhor resort - Conrad Algarve (Loulé)

Melhor resort desportivo - Pine Cliffs Residence (Albufeira)

Melhor resort de villas - Martinhal Sagres Beach Hotel Family Resort (Vila do Bispo)

Melhor resort romântico - Monte Santo Resort (Lagoa) e Vila Vita Parc (Lagoa)

