O Paço lento de onde veio a independência

A riqueza está toda nos salões. Cómodas do século XVII, o dourado de um cadeirão Rocaille, tapeçaria persa e de Arraiolos, porcelana chinesa, peças raras do Japão, São Francisco Xavier a segurar um coração com a mão esquerda, as pinturas a óleo do rei D. Carlos, a colecção de cristais. Tudo visto na penumbra natural do Outono, antes que o sol acabe de descer, já que não há luz eléctrica no Paço Ducal de Vila Viçosa (cabos brancos sobre frescos do século XVI não ficariam bem). “O espaço mais animado” da casa é, no entanto, a cozinha, confirma Tiago Salgueiro, técnico superior da Fundação da Casa de Bragança, que gere o espaço. Era aqui que perto de 40 trabalhadores levantavam recipientes de cobre para aquecer a água dos banhos, esmagavam alho com a ajuda de um grande almofariz e fabricavam em enormes tachos as ceias faustosas dos anos de 1500 em diante. Saíam sopas de cevadinha, leitões assados, foie gras, capões com arroz, pão-de-ló e madalenas. As cebolas vinham dos três hectares da Horta do Reguengo (cultivada até aos anos 60 do século passado) e as carnes das manhãs e tardes de caça na Tapada Real, onde consta que ainda hoje correm veados e gamos.

Mas não era a cozinha que os duques de Bragança queriam mostrar aos visitantes. Quando um membro da corte espanhola – ou um embaixador japonês – chegava com as suas calças abaixo do joelho a Vila Viçosa, a fachada maneirista de 110 metros, toda em mármore – “o maior exemplar da arquitectura civil do nosso país” – tratava de exclamar: “Reparem onde está o poder!” “O que eles sempre tentaram fazer, através de uma lógica de influência política, foi, pelas pinturas murais e a riqueza da decoração, mostrar aos convidados e à própria corte que estava em Lisboa que o duque de Bragança era uma figura de peso no panorama ibérico e até europeu”, concretiza o nosso guia.

O “peso” veio a confirmar-se em 1640, com a subida do duque D. João II ao trono (tornando-se, então, D. João IV) e a Restauração da Independência depois de 60 anos de domínio filipino (embora a soberania portuguesa apenas tenha sido oficialmente reconhecida em 1668). No século XVII, não havia outra família que não a de Bragança com estatuto para fazer frente ao poder espanhol. E, além do cultivo das artes, é a tal “estratégia de encenação do poder”, na expressão de Tiago Salgueiro, que se desdobra numa visita ao passado erudito do Paço Ducal, onde cerca de 350 pessoas prestavam serviços, “num ritual muito semelhante ao da corte real em Lisboa”.

A moral e o homicídio

Para percorrer todo o Paço – contando com a Armaria, o Tesouro, o Museu de Carruagens e a Colecção de Porcelanas (há ainda os museus de Caça e de Arqueologia no Castelo de Vila Viçosa) – é preciso um dia inteiro. Já a visita mais curta, no Andar Nobre, dura cerca de 45 minutos. Não é fácil humanizar uma casa que vive dos mortos, mas há um esforço por parte de quem nos guia em tornar figuras como D. Jaime, o construtor do Paço; D. João II, o primeiro duque a tornar-se rei; ou D. Manuel II, o bibliófilo que sucumbiu à implantação da República, homens com mágoa, que faziam a barba e liam poesia.

D. Jaime, por exemplo, seria um sujeito melancólico que, apesar de bastante mais velho, casara com Dona Leonor de Mendonça. Talvez enquanto o duque caçava ou admirava o seu novo palácio, Leonor tenha encetado uma troca de sinais com António Alcoforado, um jovem pajem do Paço. Começaram as suspeitas. “Numa noite, o duque colocou dois guardas no jardim, que observaram a subida de António Alcoforado para a câmara de Dona Leonor. O duque sentiu a sua honra manchada e acabou por, ele próprio, à frente dos filhos, matar a duquesa, e mandou um escravo negro executar António Alcoforado na cozinha”, confessando mais tarde o crime às autoridades, como relata Tiago Salgueiro.

Foto

Hoje, o “quarto do adultério” é conhecido como a Sala Dourada ou a Sala da Duquesa, mas, de porta em porta, “é difícil fazer uma leitura objectiva de como seria o edifício original, porque ao longo destes mais de 500 anos houve várias modificações”. As linhas douradas dos aposentos de Dona Ana de Velasco, por exemplo, poderão ter dado lugar, um dia, ao gabinete de trabalho e sala de estudo de um dos duques.

Mas é a Sala da Restauração “a mais importante do ponto de vista simbólico”, com o bigode rijo de D. João II a pairar sobre nós. A partir de 1630, tinha o jovem João 26 anos e andava ocupado a engrandecer a sua biblioteca musical, as atenções começaram a concentrar-se sobre ele. Portugal era há 50 anos governado pelos espanhóis e “havia um descontentamento generalizado, com o aumento dos impostos, crises de fome, crises na produção de cereais”, etc. Criou-se o Movimento dos Conjurados e, um dia, um emissário foi falar com o duque, que estava a caçar na Tapada Real. “A proposta foi: ‘Senhor D. João, oitavo duque, descendente directo de D. Manuel I, nós queremos voltar a ser independentes e o senhor é a pessoa certa para liderar este movimento de rebelião’”, recria o contador de histórias Tiago Salgueiro.

Existem dúvidas entre os historiadores sobre a postura que o duque terá assumido – se aceitou a aventura de imediato ou se se deixou travar pelo medo. “Houve quem dissesse que preferia ficar em Vila Viçosa, a tocar órgão e a caçar na Tapada”, diz o antropólogo de formação, que prefere, no entanto, a visão mais romântica e feminista do episódio. “Conta-se que o duque terá chegado com o seu séquito a esta sala [da Restauração], onde se encontrava a sua esposa, Dona Luísa de Gusmão, a quem terá pedido uma opinião. E ela ter-lhe-á dito que preferia ser rainha uma hora do que duquesa para toda a vida.” A história não-confirmada, mas em que todos gostam de acreditar, ainda hoje circula por Vila Viçosa.

Os Lusíadas e os Reis Magos

Era o que todos desejavam, desde 1501, mas, com a subida do oitavo duque ao trono, “o Paço Ducal de Vila Viçosa perdeu um pouco do seu brilho”. Quase todo o recheio artístico foi levado, em 300 carruagens, para o Paço da Ribeira, em Lisboa – Dona Luísa de Gusmão deveria estar radiante com isso – e uma grande parte acabou por se perder em 1755, o ano do terramoto.

Foto

Ainda assim, mais do que os bens, a erudição foi algo de transversal ao ducado e essa atmosfera ainda hoje embala o passeio pela casa. É como se os tubos de um órgão nos amparassem lá de cima e passassem por nós vestidos fartos a ler o Renascimento em voz alta. Começou com D. Jaime I, que se inspirou nas influências de Parma e Florença trazendo para Portugal “uma arte de finura, elegância e voluptuosidade”, tal como o historiador de arte Adriano de Gusmão descreveu o Maneirismo; e foi até D. Manuel II, criador de uma biblioteca rara que começou para estudar a expulsão dos judeus e se estendeu numa das colecções mais valiosas de livros quinhentistas e seiscentistas, de que fazem parte a primeira edição de Os Lusíadas, de Luís de Camões, ou um exemplar de Vita Christi, de Ludolfo da Saxônia (que durante muito tempo se pensou ter sido o primeiro livro impresso em língua portuguesa). Estes são os livros “reservados”, que podem ser consultados mediante um pedido à administração da Fundação da Casa de Bragança, mas à disposição do comum leitor está um acervo de 50 mil publicações.

Nas bases desta “formação humanista muito sólida” dos duques de Bragança está também a forma como eles viam o mundo. Quase 500 anos antes daquilo a que chamamos de globalização, arranjaram maneira de construir a sua Internet pós-medieval. “Havia emissários espalhados pela Europa que iam enviando todas as inovações do ponto de vista literário, militar, cultural, político. Os duques raramente saíam deste território mas tinham uma percepção exacta daquilo que acontecia lá fora.”

Nunca deixando para trás o trabalho dos seus ascendentes, construíram uma escola dedicada à pintura mural – “a arte a fresco teve grande influência não só no Paço, mas também em vários conventos e casas particulares” de Vila Viçosa; e criaram o Colégio dos Reis Magos, “que preparava os músicos para as cerimónias litúrgicas na capela”, onde ainda hoje a acontecem recitais de música clássica. “Chegou a ponderar-se construir uma universidade no Convento dos Agostinhos”, mesmo em frente ao edifício do Paço, acrescenta Tiago Salgueiro. Se tudo isto era encenação? Não. Tudo isto era real.

A vila para lá dos duques Noémia, Maria do Carmo e Hugo estão em diferentes pontos do mapa, preocupados com a vida da vila. Noémia Serrano é vice-presidente da Associação Amigos de Vila Viçosa (AAVV), que detém o segundo maior espólio relacionado com a poeta local Florbela Espanca, mas não tem um espaço para mostrá-lo ao público. Maria do Carmo Peixeiro veio há um ano para o Alentejo e está a projectar uma biblioteca, porque acha impossível a vila não ter nenhuma que seja pública (existem a do Paço Ducal e o arquivo do Centro de Estudos de Cultura, História, Artes e Património de Vila Viçosa, de cariz essencialmente documental). Hugo Queimado vê uma terra “muito bonita e cuidada, mas mal explorada”, por isso, depois de ter aberto uma destilaria e uma hamburgaria artesanal com marcas próprias de cerveja e de gin, tem-se encontrado com produtores locais – da apicultura aos pomares – para traçar um roteiro turístico que una a vida do campo à da vila. Passeia-se pelo centro e nada está fora do sítio. Na Pastelaria Azul, do lado certo da avenida para que o sol bata na esplanada, Maria Eugénia Brito Silva faz as tibornas, “a especialidade da terra” à base de chila, amêndoa e doce de ovos; na Taverna dos Conjurados, não tarda muito para que Manuel Camarinhas comece a servir o borreguinho com alecrim e o queijinho alentejano; e no Museu do Mármore, o mais visitado da vila (não fosse a beleza das pedreiras – como a que ficou conhecida a 19 de Novembro pelas piores razões, depois do desabamento da N255, que liga Vila Viçosa a Borba – um dos motivos de visita a esta parte do Alentejo), Natália Fontainhas explica como toda esta zona era um mar antes de ser pedra. Com o Outono a entrar-lhes pelas camisolas, há homens a podar as laranjeiras e mulheres a varrer a avenida principal, de nome Bento de Jesus Caraça, o matemático calipolense que gerava polémica com os seus discursos de índole marxista e que tem uma casa-museu em sua homenagem. Uma casa para Florbela? As prioridades da Câmara Municipal têm sido à volta da vontade de que Vila Viçosa seja considerada Património Mundial da UNESCO (o processo começou em 2001 e apenas há dois anos a vila entrou na Lista Indicativa de Portugal) e “na limpeza e arranjos urbanísticos”, afirma o vice-presidente, Luís Nascimento. Mas, para lá do Paço Ducal, onde chega a grande maioria dos turistas – uma média de 500 a 600 nos meses de Verão –, os calipolenses sentem que podia haver mais, e que se reflicta na vida cá fora. “Precisamos terrivelmente de uma biblioteca e de um espaço dedicado à cultura”, afirma Noémia Serrano, da AAVV. O cine-teatro está fechado, aguardando obras há anos, e a biblioteca pública está para acontecer desde 2008. Ao mesmo tempo, há um certo abanar de ombros quando se fala de Florbela Espanca. Sobre a autora do Livro de Mágoas não há mais do que um busto em sua homenagem, o túmulo no cemitério e uma rua com o seu nome, onde fica a casa em que viveu – um edifício abandonado, triste, que faz lembrar um pouco da sua amargura. Recentemente, formou-se um movimento popular com o objectivo de transformar o edifício numa casa-museu, mas conseguir chegar a um acordo com os proprietários (particulares) tem sido difícil. E não é a primeira vez que se tenta. Tanto a Câmara Municipal como a Associação dos Amigos de Vila Viçosa, que detém um “grande conjunto” de publicações, manuscritos, traduções, cartas, bens pessoais e o diário da escritora calipolense, já o fizeram. Mas a ideia da casa-museu permanece de pé. Para lá dos escritos de Florbela Espanca, Maria do Carmo Peixeiro acha que há mais poesia para ser partilhada com os calipolenses. Formada em Belas Artes, veio de Lisboa para Vila Viçosa há um ano (também tem raízes no Alentejo, já que o avô, Manuel do Carmo Peixeiro, foi o criador da Tapeçaria de Portalegre) e tem um projecto na manga: uma Biblioteca de Poesia Lusófona, que está a criar numa parte da sua casa, com donativos das bibliotecas municipais de Lisboa e de uma associação da mesma cidade. “Os miúdos passam a vida a jogar à bola, mas eu conheço um que é um grande leitor. Resolvi que seria bom organizar uma biblioteca para eles poderem ler e ter jogos didácticos. E para ver se pelo menos a zona onde vivo tem uma vida activa”, explica Maria do Carmo, que mais tarde quer projectar filmes ao ar livre e, quem sabe?, organizar outras pequenas actividades pela vila.

Guia prático Como ir A viagem entre Lisboa e Vila Viçosa não chega a duas horas. Cruzando a Ponte 25 de Abril e tomando a A2 e depois a A6, no sentido de Évora, sai-se na direcção de Montemor/Arraiolos. A viagem prossegue pela N4 (com passagem por Estremoz) até Vila Viçosa. Do Porto, são cerca de quatro horas de caminho. Da A1 deve sair-se em direcção a Abrantes, tomando a A13 e mais tarde a A23 e a N3. De seguida, passa-se por Ponte de Sor, Avis e Borba. Devido ao abatimento de uma parte da N255, que resultou em tragédia no dia 19 de Novembro, deve fazer-se um desvio entre Borba e Vila Viçosa, por vias secundárias. Onde ficar Pousada Convento de Vila Viçosa (Pousada D. João IV)

O antigo Real Convento das Chagas de Cristo, localizado no Terreiro do Paço de Vila Viçosa, mesmo junto ao Paço Ducal, transformou-se em 1996 numa pousada de quatro estrelas (pertence ao grupo Pestana) que mantém o clássico como ordem. Com frescos em algumas paredes, camas em ferro e algum mobiliário dos séculos XVI e XVII, a pousada dispõe de quartos a partir de 70 euros por noite. Também é possível encontrar aqui o “pecaminoso” manjar das chagas, um doce que curiosamente, além das gemas de ovo, canela, miolo de amêndoa e pão, leva carne coelho na receita. Convento das Chagas

7160-251 Vila Viçosa

Tel.: 268 980 742

Site Hotel Solar dos Mascarenhas Fica a dois minutos (a pé) do Paço Ducal de Vila Viçosa e está integrado num edifício do século XVI. Os quartos, no entanto, são de construção nova e decoração moderna. Os pequenos-almoços, com pão alentejano e compotas caseiras, são servidos onde antigamente eram o celeiro e a adega. O preço do quarto, por noite, ronda os 60 euros. Rua Florbela Espanca, 125

Vila Viçosa

Tel.: 268 886 000

Site Onde comer A Taverna dos Conjurados Durante o Inverno, só abre aos fins-de-semana, porque, para o seu criador, Manuel Camarinhas, a Taverna dos Conjurados não é bem um restaurante mas “um sonho”. Proprietário agrícola, coloca nas mesas da casa azeitonas e vinho da sua produção, entre outras especialidades. A gastronomia privilegiada é a do Alto Alentejo, com a carne – como a perdiz à Infanta Dona Maria ou as costeletas de borreguinho – em destaque. Largo 25 de Abril, 12

Vila Viçosa

Tel.: 268 989 530 Pastelaria Azul É uma pastelaria simples na avenida principal da vila, mas Maria Eugénia Brito Silva e companhia fazem dela especial pelo fabrico próprio – e diário – de tibornas, a “especialidade da terra”, feita de chila, amêndoa e doce de ovos. Abre às sete da manhã e encerra à meia-noite e é um bom lugar de conversa entre os fregueses locais. Av. Bento de Jesus Caraça

7160-253 Vila Viçosa

Tel.: 268 980 671

