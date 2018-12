Ronaldo marca pela 10.ª vez na Serie A na vitória da Juventus

Cristiano Ronaldo marcou neste sábado de grande penalidade o 10.º golo na Serie e ajudou ao triunfo, por 3-0, da Juventus na visita a Florença, igualando o polaco do Génova Piatek no topo dos melhores marcadores. Com a vitória frente à Fiorentina, a heptacampeã italiana lidera com 11 pontos de vantagem sobre o Nápoles.

O uruguaio Bentacour, aos 31 minutos, deu vantagem à Juventus, enquanto, na segunda parte, Chiellini, aos 69’, e Ronaldo, aos 79’, na conversão de uma grande penalidade, selaram a vitória da heptacampeã italiana.

Este foi 13.º triunfo da Juventus em 14 jornadas, o quinto consecutivo, que deixou a Fiorentina no 10.º lugar, com os mesmos 18 pontos de Atalanta e Torino.

Ainda neste sábado, SPAL e Empoli empataram a dois golos, num encontro em que o esloveno Kurtic bisou pela formação de Ferrara, que jogou praticamente toda a segunda parte em inferioridade numérica, devido à expulsão do defesa polaco Cionek, enquanto os visitantes marcaram por Caputo e pelo bósnio Krunic.

