Números de Vitória superam Jesus em quase toda a linha

É verdade que Jorge Jesus trouxe uma nova dinâmica e cultura de sucesso ao Benfica, mas Rui Vitória não desperdiçou esta herança e até a ampliou. Comparando as três primeiras temporadas dos dois treinadores à frente dos “encarnados”, o actual técnico supera o seu antecessor em praticamente todos os parâmetros estatísticos.

Em 153 jogos disputados em todas as competições, referentes às épocas de 2015-16, 2016-17 e 2017-18, Rui Vitória alcançou 106 triunfos, numa percentagem de 69,28%. Já Jesus, em 159 partidas (2009-10, 2010-11 e 2011-12), venceu 109: 68,55%.

Nos mesmos períodos, a equipa orientada pelo treinador ribatejano apontou 334 golos - numa média de 2,18 por partida -, contra 342 - 2,15 por encontro - de Jesus. Vitória sofreu também menos golos: 0,85 por jogo, num total de 130, enquanto o actual técnico do Al Hilal somava ao final da terceira temporada 145, que resultou numa média de 0,91.

Se compararmos apenas os jogos do campeonato nas primeiras três temporadas de cada um na Luz, mais uma vez as contas são favoráveis a Vitória ainda que por margem modesta. Com 75,89% de triunfos, o treinador, que recebeu esta quarta-feira um grande voto de confiança do presidente Luís Filipe Vieira, bate Jesus que registou 75,54%.

Ao nível dos golos marcados verifica-se um empate: 2,31 para Vitória; 2,32 para Jesus. Já ao nível dos golos sofridos, mais uma vez o actual dono do banco “encarnado” tem uma ligeira vantagem: 0,65 contra 0,72.

Já ao nível internacional, especificamente em relação aos resultados de ambos na Liga dos Campeões, Jesus tem uma vantagem ligeira. Neste particular compararam-se todos os encontros disputados pelos dois na prova milionária e não apenas as três primeiras épocas.

Jesus melhor na Champions

Nas 34 partidas do reinado Jesus, o Benfica venceu 12, averbando 14 derrotas e quatro empates. Uma percentagem de 35,3% de triunfos contra os ainda mais sofríveis 31% de Vitória, em 29 encontros até ao momento (falta ainda disputar um esta temporada). Nestas partidas, o ribatejano venceu apenas nove, somando 15 desaires (alguns pesados) e cinco empates.

Nos mesmos encontros, a equipa de Jesus apontou 35 golos (1,02 por partida) e sofreu 41 (1,21), contra 32 golos marcados pelo conjunto de Vitória (1,1), que sofreu 51 (1,76).

O registo europeu do actual técnico fica especialmente ensombrado pelas duas recentes campanhas na Champions, onde somou somente quatro pontos em 33 possíveis, fruto de um triunfo e um empate em 11 encontros.

O Benfica marcou apenas seis golos (um na temporada passada), numa média confrangedora de menos de meio golo por jogo (0,45). Preocupante foi também a mancha deixada pela equipa em termos defensivos: 25 golos sofridos (2,28).

Vitória com mais títulos

Outro aspecto em que Vitória volta a superar Jesus é ao nível dos títulos conquistados nos três primeiros anos. O ribatejano leva dois campeonatos na carteira, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças. Já o seu antecessor exibia na mesma ocasião um título no campeonato e três Taças da Liga.

Apesar de todas as críticas e insatisfação dos adeptos benfiquistas em relação a Vitória, a realidade dos números não reflecte grandes alterações no comportamento do Benfica em termos de resultados.

Como o próprio Vieira sugeriu esta quarta-feira, a contestação virá de quem não acompanhou os desaires da equipa antes da última década, quando venceu apenas dois campeonatos em 18 possíveis. Soma agora cinco em nove épocas com esta dupla de treinadores.

