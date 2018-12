Bernardo Silva marca em mais um triunfo do Manchester City

O internacional português Bernardo Silva marcou neste sábado o primeiro golo do líder Manchester City no triunfo caseiro por 3-1 sobre o Bournemouth, o sexto consecutivo na Liga inglesa de futebol, na 14.ª jornada.

Em Manchester, Bernardo Silva abriu a contagem aos 16 minutos e ajudou os "citizens" a colocarem-se provisoriamente no comando da Premier League com cinco pontos de vantagem sobre o Liverpool, que no domingo recebe o Everton, de Marco Silva, no dérbi da cidade.

PUB

Aos 44 minutos, Wilson ainda igualou a partida, mas Sterling, aos 57, e o alemão Gundogan, aos 79, confirmaram o triunfo do Manchester City, o sexto seguido na prova, numa campanha em que leva 12 vitórias e apenas dois empates.

PUB

O Leicester City, com Ricardo Pereira a tempo inteiro e com Adrien nas bancadas, subiu à condição ao sétimo lugar da prova, com uma vitória caseira sobre o Watford, por 2-0.

PUB

Destaque ainda para o robusto triunfo do West Ham no campo do Newcastle, por 3-0, com um 'bis' do avançado mexicano Chicarito Hernández.

PUB