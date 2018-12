O “novo” Benfica do “velho” Vitória estreou-se com goleada

Após uma semana marcada por uma “chicotada psicológica” que não chegou a sê-lo, Rui Vitória começou a dar substância ao feeling do seu presidente. O “novo” Benfica anunciado pelo “velho” treinador mostrou-se na segunda parte da partida deste sábado frente ao Feirense e saiu do Estádio da Luz debaixo de aplausos e com uma goleada por 4-0.

Na noite da última quarta-feira ninguém imaginaria que seria Rui Vitória a comandar os “encarnados” neste regresso ao campeonato. Principalmente os dirigentes do clube da Luz. A goleada em Munique frente ao Bayern (5-1) que varreu os lisboetas da Liga dos Campeões parecia ter traçado, definitivamente, o destino do técnico ribatejano.

Positivo/Negativo Positivo Vitória/Vieira O desfecho de uma semana de alta tensão não poderia ter corrido melhor a esta dupla.

Positivo Rafa Exibição de encher o olho, abrilhantada com um golo (o oitavo na Liga, que o reforça como melhor marcador do Benfica) e uma “assistência” para um autogolo.

Positivo Grimaldo Grande partida do lateral que esteve nos dois primeiros golos. Negativo Segunda parte do Feirense As boas indicações que deixaram no primeiro tempo ficaram no balneário ao intervalo. A equipa prossegue uma espiral descendente.

PUB

Vitória foi para a cama com a convicção que seria despedido no dia seguinte, assim como todos os responsáveis benfiquistas. Mas a insónia de Vieira na madrugada de quinta-feira resultou num “golpe de teatro” e deixou todos de boca aberta. O líder “encarnado” viu a “luz” e a Luz assistiu neste sábado ao resultado imediato da sua decisão solitária. Vieira e Vitória anunciaram que tudo iria mudar na equipa que vinha a desiludir nas últimas partidas e o técnico parecia mesmo um treinador fresco, acabado de chegar ao banco.

PUB

PUB

A grande prova de confiança do timoneiro deu-lhe margem para enfrentar os seus próprios jogadores, ou pelo menos aqueles que considerou não estarem a render todo o seu potencial. Para esta partida contou apenas com 18 (na convocatória) e com estes cerrou fileiras.

Se no final da primeira parte da recepção ao Feirense, os esforços dos “encarnados” para mostrar uma nova atitude em campo não passaram disso mesmo, no segundo tempo os mesmos jogadores levaram a exibição a outro patamar. No final, o Feirense averbava a mais pesada derrota desta temporada e o Benfica os melhores 45’ da época.

Ao apito inicial, o internacional sérvio Zivkovic era a grande novidade no “onze” de Vitória. Até então, o extremo que chegou à Luz no Verão de 2016 tinha disputado apenas 12 jogos e somente quatro como titular. Menos surpreendentes foram os regressos de Jardel ao centro da defesa, após lesão, e Gedson ao meio-campo.

A equipa da casa entrou determinada, com velocidade, mas a precipitação não rimava com objectividade. Um livre de Pizzi para uma boa defesa de Caio Secco foi o mais perto que os “encarnados” estiveram de marcar, aos 29’.

Muito pressionantes às saídas com bola do adversário, os visitantes estavam relativamente confortáveis no encontro. O nervosismo acumulava-se todo no lado contrário e era substancial. Mas beneficiaram muito pouco (ou quase nada) com a inquietação alheia em termos atacantes.

A explosão “encarnada” chegou pouco depois do reatamento. Um cruzamento de Grimaldo e um excelente trabalho de Jonas na área permitiram ao brasileiro abrir o marcador logo aos 48’.

Respirou-se fundo na Luz e tudo passou a ser mais fluído para o Benfica, que nem prescindiu de alguns lances com nota artística. Uma grande abertura de Grimaldo para Rafa e um cruzamento rasteiro deste para o segundo poste onde se encontrava Jonas, acabou interceptado por Bruno Nascimento, mas para as redes da sua própria baliza. Estava feito o 2-0, aos 57’.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois a confiança “encarnada” foi construindo o resto do espectáculo. Uma jogada envolvente do ataque, com a bola a passar por Gedson, Jonas e Pizzi, permitiu a Rafa o terceiro. E os cerca de 45 mil adeptos que enfrentaram o frio nas bancadas da Luz iriam voltar a aquecer.

Em cima dos 90’, Zivkovic cruzou da esquerda com o suíço Seferovic (entrado aos 82’ para o aplauso a Jonas) a pressionar Caio e a confirmar a goleada.

O Benfica transfigurou-se como equipa no segundo tempo, mas ainda é cedo para saber se a nova dinâmica vai assentar. O Feirense foi um adversário relativamente dócil após o intervalo. Somou o nono encontro sem vencer na Liga e a quinta derrota consecutiva.

PUB