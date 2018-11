Onde é que é mais caro beber café dentro da União Europeia?

Uma Europa, vários preços. Dentro dos 28 países da União Europeia há muito em comum, como a proibição de fumar em espaços fechados ou a inexistência de fronteiras, mas os custos de vida podem variar bastante.

Uma portuguesa, um dinamarquês, um alemão e uma francesa mostram-nos que pequeno-almoço se pode comer em várias cidades europeias com cinco euros (numa delas, por este preço, a refeição parece ficar incompleta) e partilham com o PÚBLICO o que os faz sentir que fazem parte de uma comunidade. Afinal, de que maneira é que pertencer à União Europeia influencia as vidas deles?