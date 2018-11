Foram retirados mais dois corpos da pedreira da Borba

Dois corpos foram esta sexta-feira de manhã retirados da pedreira de Borba, juntamente com a carrinha de caixa aberta onde seguiriam no momento da derrocada de parte da estrada que ligava Borba a Vila Viçosa, no início da semana passada. Esta informação foi confirmada ao PÚBLICO pela GNR de Évora. Às 13h a Protecção Civil faz o ponto da situação.

O número de vítimas mortais retiradas da pedreira sobe, assim, para quatro. Há ainda uma pessoa, que seguiria noutra viatura, dada como desaparecida.

Até agora sabe-se que as equipas de busca conseguiram retirar da pedreira, durante a manhã, uma das viaturas que seguiam na estrada no momento em que esta colapsou. De acordo com fonte da GNR de Évora, as autoridades aguardam confirmação das perícias médico-legais para confirmar a identidade das vítimas, mas tudo leva a crer que se tratam dos dois homens, cunhados, que estavam dados como desaparecidos.

