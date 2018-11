Convocatória da greve dos enfermeiros é legal, diz PGR

O Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR), a quem o Ministério da Saúde pediu um parecer sobre a greve cirúrgica dos enfermeiros, considerou “não haver ilicitude” na convocatória do protesto que decorre em cinco centros hospitalares. No entanto, a maneira como este está a ser concretizado pode ser ilegal, caso sejam os enfermeiros individualmente a decidir em que dia, hora e por quanto tempo fazem greve.

O PÚBLICO não teve acesso ao documento e estas conclusões constam da resposta enviada por escrito pelo Ministério da Saúde. Esta refere que o Conselho Consultivo da PGR considerou que, caso se constate que “é cada um dos trabalhadores enfermeiros quem decide o dia, a hora e duração do período de greve, numa gestão individual desta forma de luta, deve-se concluir que estamos perante uma greve self-service, que corresponde a um movimento de protesto ilícito”.

“Não é o caso. Esta é uma greve que tem um início e um fim e onde não vemos que possa haver qualquer ilicitude”, refere Carlos Ramalho, presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), um dos que convoca o protesto, com a nota de que ainda não recebeu este documento. “Precisamente para clarificar questões que estavam omissas nos acórdãos do tribunal arbitral [onde são definidos os serviços mínimos] foram feitos acordos com as administrações hospitalares”, aponta. Foi o que aconteceu no Centro Hospitalar do Porto, de São João e de Coimbra. “Reunimos com o de Setúbal, mas não chegamos a acordo para já”, refere.

Estes acordos definem, em alguns casos por escrito, quantas equipas de enfermagem devem ser asseguradas para cada bloco operatório, em que períodos e para que situações, detalham os sindicatos.

A greve convocada também pela Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (Aspe), e originária num movimento de enfermeiros , tem como foco as cirurgias programadas. Começou a 22 de Novembro e pode só terminar no último dia do ano. Já foram adiadas, segundo os sindicatos, cerca de 3000 cirurgias marcadas. Estão a ser garantidos serviços mínimos para situações urgentes e oncológicas.

O Ministério da Saúde solicitou este parecer tendo em conta não só a duração do protesto, de 40 dias consecutivos, “como também o período de grande pressão sobre os serviços de saúde, decorrente da actividade sazonal da gripe”, refere o gabinete de Marta Temido.

