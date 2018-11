Líderes do G20 recebidos por manifestantes e o regresso do balão de Trump

O encontro dos líderes do G20 arrancou nesta sexta-feira na capital argentina Buenos Aires e, à sua espera, os gigantes da política internacional têm protestos e até um colossal balão que caricatura Donald Trump. Esta não é a primeira-vez que o líder norte-americano é recebido por este balão cor-de-laranja, de fraldas e telemóvel na mão.

O balão utilizado é o mesmo que o recebeu na visita à capital do Reino Unido em Julho deste ano. O balão viajou agora até Buenos Aires para, segundo os organizadores do protesto, apelar à maturidade de Trump, cita a Al Jazeera.

"Gostaríamos que o Presidente dos Estados Unidos fosse um pouco mais adulto. Achamos que é uma estupidez que ele esteja no Twitter. Achamos que é estúpido que ele seja petulante, que crie brigas. Parece querer ir pela pior caminho em vez do mais digno", justificou Robert Kennedy, do movimento Motorcade Resistors, em declaração à Al Jazeera.

"Ele é um homem extremamente inseguro e esse é o único poder que temos sobre ele. Se queremos a atenção de Trump, temos de fazer algo que o humilhe", explicou à data do encontro em Londres um dos responsáveis.

O encontro dura até domingo, mas Trump só fica 48h na Argentina porque não gosta de dormir longe de casa, escreve a Associated Press.