Quem Pode, Pod: Song Exploder

"Song Exploder é um podcast onde os artistas 'desmontam' as suas músicas e, peça por peça, contam a história de como foram feitas." É assim que é apresentado por Hrishikesh Hirway, produtor e apresentador deste programa de conceito simples, mas de grande eficácia.

A ideia é compreender como nasce uma canção, geralmente um tema popular e orelhudo de artistas mais ou menos conhecidos — pelo Song Exploder já passaram nomes como U2, Metallica e Björk; um luxo.

Hrishikesh Hirway segue a via directa, pondo os artistas a falar. A sonoplastia é detalhada e ilustra, com a ajuda do artista, como surgem as ideias, os sons ou as palavras e como são encadeados até ao produto final.

Explicar a música pode parecer desnecessário, mas uma coisa é certa: depois de conhecer o que está por detrás de uma canção, dificilmente a voltamos a ouvir da mesma maneira. E provocar este exercício é uma arte.

O programa conta com quase 150 emissões e é um dos podcasts mais populares do género. O elevado nível de produção exige uma pequena equipa — a ficha técnica está disponível aqui; as ilustrações, por exemplo, são de primeira água, um produto da imaginação de Carlos Lerma.

