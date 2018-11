Podcast: ameaça ou oportunidade? O futuro da rádio vai estar em discussão

Em 1980, o início das emissões da MTV — um canal que passava videoclipes, ainda se lembram? — anunciava o fim da rádio, através da icónica música Vídeo Killed the Radio Star, dos The Buggles. Mais de 30 anos depois, a rádio não acabou. Reinventou-se e, tal como outros meios de comunicação social, procurou adaptar-se ao digital. O podcast e a digitalização da rádio vão ser os temas da 3ª. edição do Fórum de Rádio Independente, organizado pela Engenharia Rádio, que decorre de 1 a 2 de Dezembro, no Pólo Zero (Rua de São Filipe de Nery), no Porto.

“A rádio terá de evoluir para um formato on demand e vamos reflectir se o podcast é uma oportunidade ou uma ameaça”, começa por dizer ao P3 Filipe Borges Teixeira, coordenador da Engenharia Rádio, que irá moderar um dos debates mais esperados do evento. João Cadete de Matos (presidente da Anacom), Maria Almeida (presidente do jornal online Fumaça), Pedro Santo e João Moreira (criadores da personagem Bruno Aleixo e da Aleixo FM) e Nuno Pires (produtor da RUC - Rádio Universidade de Coimbra) vão discutir A digitalização da rádio - o podcast, as plataformas e as tendências. “Reunimos produtores de conteúdos, reguladores e responsáveis por programação”, destaca o organizador, que, assim, espera “um debate tão abrangente quanto possível”.

No dia seguinte, os trabalhos vão estender-se até Coimbra, com uma visita à RUC. O preço do transporte ainda não está definido, mas será “uma contribuição simbólica para uma organização com orçamento muito reduzido”, confessa o organizador. No regresso ao Pólo Zero, haverá uma conversa com Fernando Alvim, animador da Antena 3.

Na programação do fórum haverá ainda espaço para um workshop de produção e locução de rádio, entretanto esgotado, com César Nóbrega, da Rádio Nova. “A adesão tem sido óptima”, revela Filipe, prevendo a presença de “cerca de 50 participantes”, incluindo membros de "todas as rádios universitárias do país”. Se não o queres, apressa-te: as inscrições encerram esta sexta-feira, 30 de Novembro, às 20h. O evento vai ser, ainda, transmitido para toda a cidade do Porto em 91.5 fm e 102.1 fm.

O Fórum de Rádio Independente teve a sua primeira edição em 2014. Agora como antes, o objectivo é o de "cultivar e incutir a cultura radiofónica a membros de projectos independentes de rádio em Portugal”, destaca o responsável da Engenharia Rádio, a “única rádio universitária do Porto".

