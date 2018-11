Foi uma festa!

Li muitos textos na comunicação social e na televisão sobre os três anos de duração da geringonça. Todos disseram que nunca esperaram que a geringonça durasse tanto tempo. Foi por isso que o PS deu em comemorar esta data com solenidade festiva. E, em suma, por aqui se ficaram, sem adiantarem razões deste sucesso, a até porque as perguntas não iam nesse sentido.

Mas valia a pena escrever umas linhas ou falar sobre as razões que estão na base desta formação ou aceitação de partidos tão contrários entre si. Para responder a esta questão bastava que os entrevistados ou os jornalistas dissessem que isso foi à custa de os dois partidos da extrema-esquerda terem traído a sua matriz ideológica de contestação, de greves de arruadas e arruaças, colocando no esquecimento a defesa dos direitos dos seus eleitores. E acrescentarem que não se compreende como, sendo eles partidários da abolição da UE, aprovaram todas as políticas comunitárias que iam em sentido contrário à defesa dos seus princípios estatutários.

Sabemos que Costa lhe acenou com um prato de lentilhas e eles morderam a isca porque com ela vinha a sede de mando e de protagonismo, sem falar do facto de terem aderido para não deixarem governar a direita.

Por isso, é provável que esta aderência governativa venha a prejudicar os resultados das próximas eleições. Estaremos cá para ver!

Artur Gonçalves, Sintra

Pescas na UE

O sector pesqueiro representa 0,1% do PIB da União Europeia, embora existam países onde o valor pode atingir os 2%, como são os casos da Grécia e Espanha. Nestes países, as quotas pesqueiras e os direitos de exploração de águas estrangeiras são negociados de forma agressiva, o que se traduz em frotas de pesca fortíssimas e direitos acima do que seria justo. Além disso, as autoridades espanholas e francesas recorrem a subterfúgios legais e a acções de intimidação para expulsar potenciais armadores ou concorrentes, de países como Portugal.

Infelizmente, apesar do peso das pescas e da importância da economia do mar para o país, as nossas autoridades apresentam sempre uma postura demasiado passiva e permissiva para com as directivas comunitárias. Desta forma, o nosso sector, em vez de seguir o ramo industrial, continua agarrado à pesca local de baixos rendimentos que vai minguando por falta de quota.

Assim como noutras áreas, os nossos governos deverão procurar proteger os interesses nacionais, mesmo que para tal, seja necessário rejeitar alguns milhões de euros, em fundos comunitários.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Opinião de Rui Tavares

Parabéns a Rui Tavares, autor do artigo A globalização no Porto de Setúbal, e ao PÚBLICO (edição de 28/11/2018). A abrangência da crónica, a linguagem clara e simples, a riqueza dos conceitos e a sua actualidade, incluindo uma esclarecida referência ao "Brexit" e à questão dos estivadores, fazem das linhas de Rui Tavares um texto exemplar. Just in time!

J.M. Carvalho Oliveira, Lisboa

