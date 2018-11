Sismo de 7,0 graus Richter atinge a maior cidade do Alasca

Um sismo de 7,0 graus Richter de magnitude atingiu esta sexta-feira a maior cidade do estado norte-americano do Alasca, Anchorage, tendo sido igualmente sentido no vizinho Canadá. Foi emitido um alerta de tsunami para as áreas mais próximas do epicentro.

As primeiras informações indicam que há estragos consideráveis em casas, estradas e edifícios públicos, mas não há registo de vítimas até ao momento. O abalo, que ocorreu cerca das 9h30 locais (17h30 em Portugal continental) levou habitantes a fugir para a rua em Anchorage, onde residem cerca de 300.000 pessoas.

PUB

As escolas foram encerradas, bem como o aeroporto internacional Ted Stevens, e há registo de cortes no abastecimento eléctrico.

PUB

PUB

PUB