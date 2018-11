Avioneta cai em zona residencial de São Paulo e faz dois mortos

Uma aeronave de pequenas dimensões caiu na tarde desta sexta-feira numa zona residencial da cidade brasileira de São Paulo e causou pelo menos dois mortos, avança o UOL e o jornal Estadão. Segundo fonte dos bombeiros locais, a avioneta afectou habitações e também atingiu carros e camiões.

Segundo o corpo de bombeiros da cidade, há ainda doze pessoas com ferimentos. A Folha de São Paulo refere que as duas vítimas mortais são os pilotos do avião.

O acidente aconteceu perto da Avenida Santos Dumont, nas imediações do Aeroporto de São Paulo Campo de Marte. Foram enviadas pelo menos dez viaturas de bombeiros e de emergência médicas para o local.

Nas imagens transmitidas pelas televisões, é possível ver chamas na zona em que a aeronave caiu, mas o incêndio já foi dominado.

