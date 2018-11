Em Fafe, há um festival de música com timbre solidário

A solidariedade vai ecoar em Fafe na sexta-feira e no sábado, com a oitava edição do festival de música Rock with Benefits. Criado em 2011, “com um pequeno concerto no qual as pessoas doavam, pelo menos, um bem alimentar em troca de um bilhete”, o evento passou a ter dois dias no ano seguinte e, até 2017, conseguiu angariar “cerca de 30.000 euros, em dinheiro” e “27 toneladas de alimentos, equivalentes sensivelmente a 20.000 euros”, conta ao PÚBLICO um dos organizadores, Gonçalo Vieira de Castro.

Segundo o responsável, os concertos do festival, que é apoiado pela Câmara Municipal, “procuram captar públicos diferentes para se conseguir mais ajuda e, ao mesmo tempo, contribuir para a oferta cultural de Fafe”. Na edição de 2018, o Rock with Benefits vai ocupar três espaços. Um deles é o Café Avenida. Já habituado a receber os espectáculos de rock alternativo promovidos pela Malfeito, o espaço vai acolher nomes ligados a essa onda, como Paraguaii, Vas Dost e Astrodome. O Rock with Benefits vai também estender-se pela primeira vez ao Arquivo Municipal, com os concertos de Filipe Sambado, Primeira Dama e Mister Roland.

PUB

Mas os concertos nesses dois espaços são gratuitos, exigindo-se apenas a entrega de um bem alimentar, os concertos agendados para o Teatro Cinema custam 10 euros e são aqueles que mais gente vai atrair, refere Gonçalo Vieira de Castro. Inaugurada em 1924 e reaberta ao público em 2009, a principal sala de espectáculos da cidade vai acolher, na sexta-feira, Miguel Araújo e, no sábado, Tiago Nacarato.

PUB

Com os 171 bilhetes à venda para o seu espectáculo já esgotados, Miguel Araújo disse ao PÚBLICO que este formato é “uma maneira simples das pessoas usufruírem de um concerto e, ao mesmo tempo, de ajudarem”. O músico portuense revelou ainda que se vai apresentar sozinho em palco, com a guitarra e sem uma lista definida de canções, numa actuação “aberta ao improviso”.

PUB

Depois do festival ter angariado três toneladas de alimentos e 6.000 euros em 2017, Gonçalo Vieira de Castro quer, neste ano, chegar às cinco toneladas de alimentos e manter, pelo menos, a fasquia dos 6.000 euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ajuda a instituições e pessoas do concelho

A verba a arrecadar no festival já tem destinatários. Aos 34 anos, Sandrina Costa tem duas filhas gémeas, Bárbara e Carolina, que sofrem de “uma doença neurológica grave, mas ainda sem diagnóstico”. “Têm uma incapacidade de 95%. Não andam e não falam. São completamente dependentes na alimentação e na higiene”, contou ao PÚBLICO. Aos 12 anos, elas estão matriculadas no Agrupamento de Escolas de Montelongo, em Fafe, e participam em algumas aulas com uma turma do 7.º ano, sobretudo para “poderem contactar com outras crianças da sua idade”. O dinheiro oriundo do festival, adiantou Sandrina, vai ser utilizado para a compra de uma carrinha adaptada, para o transporte das suas filhas.

PUB

A Associação de Defesa dos Direitos dos Animais e Floresta (ADDAF) vai também aplicar a parte que lhe couber da receita numa carrinha, mas para o transporte de animais e de rações, disse ao PÚBLICO a presidente, Viviana Soares. Criada em 2006, a ADDAF já recebeu ajuda em anos anteriores, sendo responsável pela gestão do canil municipal, onde tem cerca de 200 cães à sua responsabilidade, acrescentou. A associação, explicou ainda a dirigente, também ajuda famílias carenciadas economicamente com as despesas com as rações, o alojamento e a esterilização dos animais. Caso venha a adquirir a carrinha, a ADDAF vai utilizá-la, sobretudo, para encaminhar os animais adoptados por famílias estrangeiras, em virtude do protocolo com a Alemanha e a Holanda.

PUB