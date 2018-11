Camião perde a carga na Ponte 25 de Abril e condiciona trânsito

O trânsito está interrompido em duas vias da Ponte 25 de Abril, no sentido Lisboa-Almada, antes da entrada para o tabuleiro, devido à perda da carga um camião, que largou areia ao longo de uma área considerável de uma das principais estradas da capital. O trânsito está muito congestionado.

De acordo com fonte da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa, o incidente deu-se cerca das 12h30 e as autoridades “ainda estão a limpar a areia do local”, não se prevendo hora para reabertura das vias.

PUB

Segundo a mesma fonte, a saída de Lisboa para a Margem Sul do Tejo está “muito condicionada”, não se prevendo alteração, dado tratar-se “de sexta-feira e já se estar perto da hora de ponta”.

PUB

PUB