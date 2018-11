Incêndio em casa na baixa do Porto provoca uma vítima mortal

Um incêndio numa casa na baixa do Porto, junto ao mercado temporário do Bolhão, provocou pelo menos uma vítima mortal, avança ao PÚBLICO fonte da Polícia Municipal do Porto. A vítima será uma idosa que viveria sozinha.

De acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto, o alerta foi dado às 9h32 por funcionários do centro comercial La Vie Porto. As chamas estão a ser combatidas por 13 operacionais e três meios de combate.

PUB

PUB

PUB