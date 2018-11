Mais um autocarro da Resende incendeia-se em Valongo

Um autocarro da Resende pegou fogo esta sexta-feira de manhã, em Valongo. O incidente ocorreu ao quilómetro sete da Estrada Nacional 15, na Rua Ribeiro Cambado, por volta das 7h20, confirmaram ao PÚBLICO fontes dos Bombeiros Voluntários e da PSP de Valongo.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto disse ainda que todos os passageiros saíram ilesos porque o motorista se apercebeu rapidamente do fogo.

Por volta das 10h, estavam a proceder-se a trabalhos de limpeza da via. O trânsito esteve cortado, mas está a circular de forma condicionada.

Em pouco mais de um ano foram, pelo menos, quatro os veículos operados pela empresa de transportes Resende que incendiaram em horário de expediente. O último terá sido a 24 de Abril, na zona de Perafita, em Matosinhos. Em Julho de 2017, em menos de uma semana, incendiaram-se duas camionetas, uma em Valongo e outra em Matosinhos.

Após registo de vários incidentes, o estado de conservação dos autocarros da Resende, que há cerca de 40 anos garante parte do serviço de transportes de passageiros no Grande Porto, tem estado na mira das autoridades locais. Em cima da mesa está a possibilidade de um dos maiores operadores de transporte de passageiros do país entrar no capital da Resende.

