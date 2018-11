Sete ideias para sair esta semana

Tudo o que tenho no saco

Lisboa - Museu Calouste Gulbenkian

De 30 de Novembro a 18 de Fevereiro

Textos, cartas, fotografias, caricaturas, esculturas, gravuras, música da época, excertos de filmes e até a secretária em que escrevia. No ano em que se celebra o 130.º aniversário da edição d'Os Maias, a exposição Eça e Os Maias. Tudo o Que Tenho no Saco lança um olhar sobre o autor através de peças do seu espólio pessoal. Com co-organização das fundações Gulbenkian e Eça de Queiroz, a mostra é complementada com sessões de cinema, conversas, visitas orientadas e jantares queirosianos servidos pelo chef Miguel Castro e Silva.

Horário: todos os dias (excepto terça), das 10h às 18h. Encerra nos dias 24 e 25 de Dezembro.

Grátis excepto visitas guiadas (2€) e jantares (25€)

Foto DR

Comer o bem pela raiz

Grândola

Até 2 de Dezembro

Últimos dias para saborear as Semanas Gastronómicas dedicadas à batata-doce. Se a terra já é fértil no seu cultivo, a iniciativa vem dar destaque às mil e uma maneiras de cozinhar a raiz de elevado valor nutricional. Na ementa de nove restaurantes estão pratos como coelho frito, lombo de bacalhau em papelote com migas, cozido à portuguesa, escabeche de perdiz ou costeletas de borrego, sempre bem acompanhados com a batata-doce, cozida, assada ou frita. As sobremesas não são esquecidas: há tartes, bolos e azevias para provar o doce pela raiz.

No Café do Zuca, Cantinho do Futuro, Casa de Pasto, Novos Sabores da Lanterna, O Melidense, Quinta do Lourenço, Sabores da Praça, Villa Mariscos e Zé de Moura.

Foto DR

Corações (e vozes) ao alto

Estarreja, Lisboa, Porto e Vila do Conde

Há já uma década que a época natalícia não passa sem a tradicional digressão nacional do Harlem Gospel Choir, com um espectáculo diferente a cada ano. Depois de terem homenageado nomes como Michael Jackson, Stevie Wonder, Whitney Houston, Adele ou Beyoncé, fazem, desta vez, uma viagem aos melhores momentos da sua carreira. O espectáculo inclui ainda um medley de canções de Aretha Franklin, num tributo do grupo norte-americano à rainha da soul, que faleceu em Agosto passado.

Horários: 1 de Dezembro, às 21h30, no Cine-Teatro Municipal de Estarreja; 2 de Dezembro, às 21h30, no Teatro Tivoli BBVA de Lisboa; 3 e 4 de Dezembro, às 21h, na Casa da Música do Porto; 7 de Dezembro, às 21h30, no Teatro Municipal de Vila do Conde.

Bilhetes de 20€ a 50€

Foto DR

Siga a Marinha

Marinha Grande - Parque Municipal de Exposições

De 1 a 9 de Dezembro

Com 29 edições no currículo, a FAG - Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande mantém a carta de intenções: divulgar e promover a prata da casa, que é como quem diz o que de melhor se faz na região, preservando a sua identidade e mostrando que a cidade é muito mais do que a capital do vidro. O visitante tanto pode conhecer um artesão a mostrar o seu ofício ao vivo como provar as iguarias da terra ou assistir a espectáculos de música e folclore (Nilton, Fernando Daniel e One Vision são alguns dos convidados deste ano).

Horário: segunda a sexta, das 19h às 24h; sábado, das 11h30 às 24h (dia 1) e das 12h às 24h (dia 8); domingo, das 12h às 24h (dia 9, encerra às 22h).

Grátis a 5€

Foto DR

Doces tradições

Caminha

De 1 a 31 de Dezembro

Com a entrada em Dezembro está oficialmente aberta a época das tradições (e tentações) à mesa. Enquanto a consoada não chega, a rabanada – também conhecida como fatia dourada –, dá o ar da sua graça nos cafés, pastelarias e restaurantes que se associaram à terceira Rota da Rabanada, no concelho de Caminha. A degustação promete servir todos os palatos num cardápio com meia centena de especialidades, onde se encontram combinações com calda de açúcar, canela, mel, nozes, vinho do Porto, doce de ovos, gila e recheio de leite, entre outras.

Foto DR

Quinta de sonhos

Santa Maria da Feira - Quinta do Castelo

De 1 a 30 de Dezembro

Se o sonho comanda a vida, Perlim pode bem ser o berço do encantamento e, por estes dias, casa dos fiéis sonhadores. A centenária e renovada Quinta do Castelo serve de cenário ao parque temático onde se fala "perlinês" (a língua dos pês) e se escorrega num arco-íris. O programa da 11.ª edição vem recheado: há música, teatro, histórias de encantar, carrosséis, comboios, duendes, slide, trenós, arvorismo e uma exposição sobre o universo do Pai Natal. Porque a magia quando nasce é para todos.

Horário: todos os dias, das 13h30 às 19h (excepto nos dias 3, 4, 5, 10, 11, 12, 24 e 25 Dezembro).

Bilhetes a 6€ (3 aos 12 anos, sénior); 7€ (adulto). Entrada gratuita para crianças até 2 anos

Foto DR

Só para gulosos

Valença - Fortaleza

De 6 a 9 de Dezembro

Aqui, a força está no chocolate. Durante quatro dias, convidam-se os destemidos a entrar na Fortaleza de Chocolate para provar bombons, waffles, cupcakes, cakepops, crepes, torrões, trufas, brigadeiros, chupas e bombocas. Além da degustação e compra, é possível aprender com os mestres chocolateiros em workshops. Aproveitando a visita, pode ainda dar um salto a outras atracções desta Cidade Natal, como a Duendelândia no Jardim das Amoreiras, o comboio turístico ou a pista de gelo que até 7 de Janeiro está instalada no Jardim Municipal.

Horário: quinta a domingo, das 10h às 20h.

Grátis

