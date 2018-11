No Panorama os meninos não precisam do smartphone para comer a sopa

A consoada pode ser feita no Panorama, mas também no Lobby Bistrô, o restaurante que fica junto à entrada do Sheraton. Consoada ou o almoço de Natal: a primeira será servida das 19h30 à 1h; e a segunda das 12h30 às 17h30. No Panorama, nas mesas junto à janela o preço é de 125 euros por pessoa e no centro da sala é de 110 euros, com vinhos e bebidas do menu. É grátis para as crianças até aos três anos; e dos quatro aos 12 anos têm 50% de desconto. No Lobby as condições para as crianças são as mesmas, mas o preço por adulto é 95 euros.

No Ano Novo, a noite começa no Panorama às 19h30 e prolonga-se até às 4h; mas no Lobby termina à 1h. Os preços no Panorama são 349 euros por adulto à janela; e 309 no centro; já no Lobby ficam-se pelos 130 euros. Quanto ao menu do Natal pode espreitar aqui e aqui o do Ano Novo.