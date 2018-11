Galp multada em Espanha por manipular mercado do gás

A Galp foi sancionada em Espanha com uma multa de 80 mil euros por ter infringido as regras de transparência no mercado de energia. Em causa está um caso de manipulação do mercado de gás que aconteceu em 2017, anunciou nesta sexta-feira a Comissão Nacional dos Mercado e da Concorrência, sediada em Madrid.

A autoridade espanhola afirma em comunicado ter ficado provado que a Galp Gas Natural “praticou comportamentos anómalos no dia 17 de Janeiro de 2017” ao negociar um produto chamado Diario D+1, com entrega no dia seguinte. O que aconteceu foi que “nos últimos segundos de negociação do produto” a empresa comprou quantidades mínimas de gás e com isso conseguiu assegurar o último preço diário do produto ficasse “num nível artificialmente alto”.

A Galp, diz a comissão de mercado espanhola, “actuou de forma contrária à posição vendedora” que o produto Diario D+1 assumia nesse dia, porque a empresa “segundos antes do encerramento da sessão comprou [o gás] a um preço que não tinha fundamento económico face às transacções de venda terminadas minutos antes”.

A 17 de Janeiro de 2017, a empresa “esteve disposta a comprar gás que seria entregue no dia seguinte a um preço 7% mais alto do que o preço a que tinha vendido minutos antes. Tudo isso com o objectivo de fixar o último preço diário do produto num nível artificialmente alto, através de transacções ao volume mínimo permitido na negociação”.

