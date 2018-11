Rui Vitória promete "mudanças" e diz que os adeptos "vão voltar a ter orgulho na equipa"

A conferência de imprensa de antevisão de Rui Vitória à próxima partida do Benfica durou mais tempo que o habitual porque, nas palavras do técnico, "ontem foi um dia importante".

Os "encarnados" vão receber este sábado o Feirense, mas o treinador do clube da Luz esclareceu a sua posição na equipa - depois de o seu lugar ter estado em causa até um recuo de última hora de Luís Filipe Vieira - e anunciou que vêm aí mudanças.

“Vivi esta semana de forma intensa, naturalmente, porque tivemos um jogo que era importante e não nos correu bem. Depois da decisão que foi pública, e transmitida pelo presidente, foi preparar o próximo jogo de forma afincada. Já vinha a fazer isso na viagem para cá [de Munique para Lisboa], como faço sempre: com o melhor possível da minha equipa de trabalho, sabendo tudo sobre o adversário que é o Feirense. Pronto para a batalha de amanhã", afirmou.

Rui Vitória afirma que não se sente como os dias contados do Benfica, depois de tudo o que levou, na quinta-feira, o presidente do Benfica a intervir publicamente. "Hoje era muito fácil, quer para o presidente e para o treinador Rui Vitória, já não estar aqui, apanhar o avião para o outro lado. Era muito fácil e hoje estaria aqui outra pessoa. Depois de uma reflexão, sentimos [treinador e presidente] que era a solução mais clara e óbvia para todos. Era fácil e estaríamos cansados. Nós aqui trabalhamos de forma honesta e sincera. Ontem era fácil para qualquer das partes. Seria treinador de uma equipa qualquer. Sabia o que estava aqui a passar-se e ao pensamento das pessoas. Não foi por qualquer dinheiro que entrei ou saí do Benfica", disse.

Plantel "unido", mas com mudanças à vista

O treinador do Benfica reconheceu que é necessário haver mudanças na equipa, especialmente depois de ter reflectido junto do presidente. “Ontem foi um dia importante para todos nós e há várias mudanças claras que vamos introduzir. Tem de ser uma mudança interior para que se possa mudar os outros. Para quem está cá dentro há muito tempo custou ganhar um título e o tetra. Quem está a chegar tem de saber o que é representar o Benfica. Caso houver dúvidas, os jogadores têm de perceber rapidamente se não, não estão cá a fazer nada”, disse.

"Sinto o plantel unido e por isso é que não está cá outra pessoa. Sei os jogadores que tenho, o que podem dar e das mudanças de vária ordem que temos de fazer. Mudanças que começam por mim. Quando apontamos o dedo a alguém temos de saber que temos outros três apontados para mim. Acontece com todos nós", explicou-se.

Logo a seguir, admitiu mudanças no plantel quando o mercado de transferências reabrir, em Janeiro.

Rui Vitória foi várias vezes interpelado sobre o que aconteceu nos últimos dias com a direcção do Benfica e deu explicações. “Não disse nunca ao presidente que não estava em condições de treinar o Benfica. A partir disso a reflexão foi conjunta. A seguir demos logo um abraço forte e bem sentido”, revelou.

“Dou-lhe os parabéns pela franqueza, abertura e atitude na conferência de imprensa [de ontem]. Percebo perfeitamente as palavras de quem é o presidente, da forma tão emotiva e próxima como fala. Isto revela um bocadinho são as pessoas. Até meados de Outubro fomos a melhor equipa portuguesa. A partir daí já não. É preciso ser racional e olhar para isto com frieza. Há quatro provas para que ainda estamos a competir", referiu.

O treinador do Benfica fez um apelo aos adeptos pois entende que só dessa maneira é que o clube pode voltar a mostrar que é muito forte. "O caminho é este. Estar unidos e fortes dentro e fora de campo. Reconheço que as pessoas não consigam pensar nisto agora, mas assim é muito difícil ser derrotado. É com esse objectivo que aqui estou. As pessoas são livres de pensar o que entendem. É fundamental pensar com racionalidade. Quanto mais desunidos e desligados que tivermos, os adversários ficam mais fortes. Toda a gente tem de sentir isso. Apoiem estes jogadores e esta equipa", disse Rui Vitória, muito crente de "quem perdeu orgulho pelo Benfica, vai voltar a ter orgulho" e "quem tem alguma eventual fraqueza pela equipa, vai voltar a ter certezas".

Para o jogo contra o Feirense, equipa que Rui Vitória insistiu em dizer que é "organizada, tem bom treinador" e vai "dificultar a vida" ao Benfica, o treinador disse que irá entrar no relvado do estádio da Luz antes dos jogadores e irá aplaudi-los.

