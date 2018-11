Ricardo Araújo Pereira chega a 13 de Janeiro e traz Insónias em Carvão

O regresso de Ricardo Araújo Pereira, José Diogo Quintela e Miguel Góis ainda não tem nome, mas já tem uma data marcada. Os três membros dos Gato Fedorento regressam à televisão a 13 de Janeiro, em ano de eleições legislativas, para um espaço de análise sobre a actualidade na TVI. A data foi avançada ao PÚBLICO por Ricardo Araújo Pereira, que revela algumas novidades de um formato já familiar aos fãs do humorista. Entre elas está a colaboração artística do autor da página de humor Insónias em Carvão.

O programa assemelha-se a dois espaços de análise dos antigos membros dos Gato Fedorento, mas o formato adaptar-se-á à actualidade. O exemplo é com a presença de convidados, que não é uma garantia. "Se se justificar um convidado, teremos. Mas também podemos não ter", diz Ricardo Araújo Pereira. "A ideia é que o programa seja uma folha em branco", explica ao PÚBLICO.



Entre as novidades está também a intenção de gravar o programa ao vivo, num teatro, conta o humorista e escritor. Para isso, o projecto contará com uma "equipa maior, para aguentar melhor esse processo de escrita que é, ao mesmo tempo, uma prova de velocidade e uma maratona", não só pela exigência que um programa ao vivo traz, mas pela sua duração e frequência, acrescenta Ricardo Araújo Pereira.

"Se tudo correr bem, o programa será semanal até às eleições [que ainda não têm data marcada, mas deverão acontecer durante o Outono]. Durante a campanha eleitoral, o programa será diário.

Ver eleições sob a lente do humor

Em 2015, também em véspera de eleições, o trio apresentou na mesma estação de televisão Isso é Tudo Muito Bonito, Mas. O formato baseava-se no programa Gato Fedorento - Esmiúça os Sufrágios, que acompanhou as eleições de 2009. Os dois programas contaram com a presença de conhecidas figuras políticas como José Sócrates, Manuela Ferreira Leite, António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa, Catarina Martins, João Galamba, Mariana Mortágua, Francisco Louçã, Manuel Alegre e Manuel Pinho.

O director de informação da TVI, Sérgio Figueiredo, já tinha anunciado que Ricardo Araújo Pereira teria um espaço na estação, que seria inserido no comentário no Jornal das 8, mas a ideia evoluiu com um convite do mentor dos Gato Fedorento para os dois colegas. De fora, à semelhança dos programas anteriores, fica o quarto membro do grupo, Tiago Dores.

Ricardo Araújo Pereira, José Diogo Quintela e Miguel Góis terão ainda apoio de uma equipa de humoristas e guionistas que incluem caras do Canal Q e da SIC Radical. A equipa criativa responsável pela escrita humorística do programa conta com Manuel Cardoso, Joana Marques, Guilherme Fonseca, Cátia Domingues e Cláudio Almeida.

