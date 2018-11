Caiu um bloco na Praia Grande em Sintra (depois do aviso de Galopim de Carvalho)

Durante uma visita à Praia Grande em Sintra, uma equipa de técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), da Câmara Municipal de Sintra e da Capitania do Porto de Cascais confirmou a queda de um bloco da vertente sobre a escadaria de acesso – que já se encontrava interdita –, acaba de informar esta sexta-feira o Ministério do Ambiente e da Transição Energética em comunicado. A equipa fazia esta visita para proceder ao encerramento mais definitivo da escadaria junto a pegadas de dinossauros.

“Neste momento, os técnicos das três entidades procedem a uma reavaliação das condições de segurança do acesso à praia e à avaliação do potencial de instabilidade da área afectada e das condições de segurança do acesso e patamar de estadia para observação das pegadas”, adianta-se ainda no comunicado. Conforme os resultados, será definida na próxima semana uma estratégia de intervenção para o local, assim como medidas de mitigação da situação de risco.

O acesso à escadaria junto às pegadas de dinossauro já tinha sido proibido por um despacho do presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, datado desta última quarta-feira. A decisão foi tomada no seguimento de uma vistoria conjunta da Câmara de Sintra, da APA e da Capitania do Porto de Cascais na semana passada para se avaliarem as condições de visita às pegadas de dinossauros na arriba com acesso pelo lado de Almoçageme.

O alerta – de que um bloco na vertente das pegadas de dinossauros da Praia Grande ameaçava ruir – foi feito pelo geólogo António Galopim de Carvalho, depois de uma visita com alunos e professores da Escola Básica da Sarrazola (Colares) às pegadas de dinossauros.

Contudo, esta segunda-feira a Câmara Municipal de Sintra informava o PÚBLICO de que não havia perigo. Segundo as conclusões de um parecer elaborado depois da visita de um geólogo da Câmara Municipal de Sintra ao local, referia-se que não havia fundamento para encerrar esse local. “Não foi apurado fundamento que determine o encerramento do percurso ou acesso por falta de segurança”, indicava o parecer. Referia-se ainda que o risco existente estava bem identificado na sinalização colocada em cada lado do percurso, ficando assim os utilizadores informados.

E, agora, houve mesmo a queda de um bloco.

