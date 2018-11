Portugal na média da UE na reciclagem de plásticos e fraco no papel e vidro

Portugal está alinhado com a média europeia na taxa de reciclagem de resíduos de plástico (42%), mas apresenta a pior taxa no papel e cartão (70%) e a terceira pior no vidro (58%), segundo dados do Eurostat referentes a 2016.

A União Europeia (UE) reciclou 42% de resíduos de plástico em 2016, face aos 38% do ano anterior, com Portugal alinhado com a média europeia mas um ponto percentual abaixo dos 43% de 2015, indicam os dados divulgados hoje.

A taxa de reciclagem é definida pela quantidade total de resíduos de embalagens reciclados, dividida pela quantidade total de resíduos de embalagens.

Os campeões da reciclagem em 2016, com taxas de recuperação de resíduos de plástico acima dos 50%, foram a Lituânia (74%), o Chipre (64%), a Eslovénia (62%), a República Checa (59%), a Bulgária (53%), a Eslováquia e a Holanda (ambos com 52%) e a Suécia (51%).

No extremo oposto da tabela, com menos de um terço de embalagens de plástico recicladas, estão o Luxemburgo (33%), a Hungria e a Irlanda (31% cada), França (26%), Finlândia e Estónia (25% cada).

Já quanto às embalagens de vidro, a média da UE foi de 74% de taxa de reciclagem, estando Portugal abaixo da média europeia com 58% e a terceira pior entre os Estados membros para os quais há dados disponíveis referentes a 2016.

A Bélgica e a Eslovénia apresentaram, segundo o gabinete estatístico da UE, uma taxa de 100% de reciclagem de vidros, seguindo-se o Luxemburgo, com 98%.

A Hungria teve a pior prestação na reciclagem de vidro, com apenas 35%, seguida da Croácia (56%) e de Portugal (58%).

Uma taxa de 85% de embalagens de papel e cartão foram recicladas na UE, com Portugal a mostrar um desempenho de 70%, o pior entre os países sobre os quais o Eurostat tem informação.

A Finlândia (115%), a Dinamarca (98%), França e a República Checa (94% cada) foram os estados-membros que mais papel e cartão reciclaram em 2016 e Portugal (70%), Polónia (74%) Hungria e Eslovénia (77% cada) a revelarem as piores prestações.

Em 2015, Portugal apresentou uma taxa de 62% de reciclagem de embalagens de papel e cartão (UE 83%) e de 55% nas de vidro (UE 73%).

