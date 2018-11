Misericórdia de Vila do Conde faz contrato para comprar Hospital Senhor do Bonfim

A Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde informou nesta quinta-feira que celebrou um contrato promessa de compra e venda para a aquisição do Hospital Senhor do Bonfim, situado no concelho. Os valores envolvidos na transacção não foram divulgados pela instituição de solidariedade social vila-condenses, mas foi mencionado que a concretização de negócio deve ficar concluída ainda este ano.

"A Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde celebrou, no passado dia 14 de Novembro, um contrato promessa de compra e venda da totalidade do capital social da sociedade detentora do Hospital Senhor do Bonfim, tendo sinalizado o respectivo negócio, cuja concretização está prevista para o próximo mês de Dezembro", pode ler-se num comunicado, assinado pelo provedor Arlindo Maia.

Na mesma nota informativa, a Misericórdia vila-condense garante que "foram premissas do processo negocial a manutenção dos postos de trabalho (...) e a vontade patriótica da sociedade se manter detida por capital nacional".

Recorde-se que o Hospital Senhor do Bonfim, inaugurado em 2014, foi um investimento do empresário da Póvoa de Varzim Manuel Agonia, que aplicou na construção daquele que é muitas vezes referido como o maior hospital privado do país mais de 100 milhões de euros.

Nos últimos anos, a unidade estava atravessar alguns problemas financeiros, que colocavam em risco a manutenção dos cerca de 200 postos de trabalho.

Essa questão terá alavancado a oportunidade do negócio, uma vez que a Misericórdia de Vila do Conde tinha um projecto para construir, de raiz, uma nova unidade de saúde, onde iria centralizar os seus serviços, tendo, para isso, adquirido um terreno de 45 mil metros quadrados, junto à estação de Metro de Vila do Conde.

"O plano de crescimento necessário e delineado para a [nova] unidade de saúde da Misericórdia de Vila do Conde teve uma alteração de rumo quando um grande empresário da região [Manuel Agonia] lançou a esta instituição o desafio de assumir a gestão do maior hospital privado do país", acrescentou o comunicado da Santa Casa vila-condense.

A instituição de solidariedade social, que tem um orçamento anual de 22 milhões de euros e conta com quase mil colaboradores, falou num "grande e novo desafio" e apontou que o mesmo tem sido "recebido de forma positiva em Vila do Conde".

"Acreditamos que face à imagem de referência que a Misericórdia de Vila do Conde tem junto da população, conseguirá unir esforços e sinergias em seu redor, tornando possível que este grande desafio permita disponibilizar a mais pessoas cuidados de saúde e sociais", concluiu o comunicado, assinado pelo provedor Arlindo Maia.

A agência Lusa tentou contactar o empresário Manuel Agonia, mas até ao momento tal não foi possível.

