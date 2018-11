Partidos unidos para contrariar executivo

IVA das touradas: O IVA das touradas – seja os 6% para os bilhetes ou a manutenção da isenção para os toureiros – foi o tema mais badalado do conjunto dos finca-pé que o Parlamento fez ao Governo em três dias de votações. António Costa tinha um acordo com o PAN que se diluiu no voto cruzado dos partidos e, neste caso, também com a ajuda da rebelião da sua bancada.

IVA dos espectáculos: Por arrasto da tourada, acabou por ser aprovada a redução para a taxa mínima do IVA de todos os espectáculos – incluindo os grandes festivais ao ar livre.

Tiro às aves: Outro compromisso do Governo com o PAN que foi derrubado pela direita e pelo PCP foi o fim do tiro às aves criadas em cativeiro como os pombos.

Transferência de verbas para a descentralização: No deve e haver das chamadas coligações negativas (em que os partidos se unem para contrariar o executivo) há outras medidas, umas mais políticas, outras mais financeiras. No primeiro caso está o chumbo do modo de transferência das verbas para a descentralização, que o Governo queria poder fazer directamente através do Fundo de Financiamento, mas que o PSD defende que deve passar pela Assembleia da República. Por isso, os sociais-democratas acabaram por se juntar ao Bloco e ao PCP para eliminar o artigo sobre o fundo, atrasando assim o processo de descentralização.

Carreiras da Função Pública: A proposta do tempo congelado aos funcionários públicos (que ficou mais conhecida por causa dos professores) é, porém, um caso que abarca as duas vertentes: política e financeira. Depois da solução dúbia inscrita no orçamento deste ano, os partidos mais à esquerda avançaram com uma proposta concreta de faseamento de tempo para a valorização salarial como aconteceu na Madeira. A direita não se quis comprometer com prazos, propondo apenas o retomar das negociações. Com o chumbo das propostas da esquerda, acabou por vingar a solução mais suave da direita mas que obriga o Governo a retomar as negociações com os sindicatos.

Vacinas: Contra a vontade do Governo foi também aprovada por proposta do PCP e BE, com a ajuda do PSD, a inclusão das vacinas da meningite B, do rotavírus e do HPV para os rapazes no Plano Nacional de Vacinação.

Incêndios do Algarve: Isolado ficou também o PS quando todos os outros aprovaram uma norma que atribui às vítimas dos incêndios do Algarve deste ano os mesmos apoios criados para os fogos de Pedrógão Grande.

Protecção civil: Do lado da receita, o Estado – ou mais especificamente as autarquias - vai deixar de poder contar com a taxa municipal de protecção civil: o PS ficou isolado quando PSD, CDS e Bloco propuseram a sua eliminação, e contaram ainda com o apoio dos comunistas.

Sacos de plástico: Estes últimos também se juntaram ao PSD e ao CDS para chumbar o artigo da proposta de lei que aumentava a contribuição sobre os sacos de plástico fazendo-os subir de dez para 15 cêntimos.

Veículos de empresas: Outro rombo no cofre de Mário Centeno, avaliado em cerca de 39 milhões de euros, veio de uma aliança que juntou todos contra o PS e que acabou com a tributação autónoma em sede de IRC dos veículos das empresas.

