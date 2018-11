Missão cumprida? Há vida e eleições para além do orçamento

Com o orçamento para o próximo ano aprovado, há que olhar agora para o que ainda falta fazer dos compromissos à esquerda e, sobretudo, como se fará essa gestão até às eleições. Nos discursos de encerramento do orçamento, as legislativas foram uma espécie de elefante na sala, para o qual nem todos da esquerda quiseram olhar, apesar de todos o verem. Mas o PSD não se coibiu de o chamar para o centro da conversa para insistir, citando Rui Rio, na acusação de eleitoralismo. E Assunção Cristas colocou-se mesmo como candidata a primeira-ministra, provocando risos na sala.

A versão final do quarto orçamento do Governo de António Costa foi aprovada pelos partidos da esquerda e pelo PAN, e com o prometido voto contra de PSD e CDS. O deputado André Silva acabou por votar a favor apesar de ter visto chumbar as suas pretensões de agravamento do IVA para as touradas.

PUB

Dos parceiros do Governo ouviu-se um discurso mais suave do que em anos anteriores – já ninguém ousou dizer tão claramente que este “não é” o seu orçamento e que o PS continua encostado à direita -, apesar de manterem a ideia de que era possível ter ido mais longe se o compromisso com Bruxelas e com o défice não o impedisse. Será, porém, certo que nos primeiros eventos partidários em que aparecerem, Catarina Martins e Jerónimo de Sousa irão carregar no discurso crítico do PS ao seu eleitorado.

PUB

O aviso foi feito da forma mais directa possível por Catarina Martins, que do alto da tribuna lembrou que “esta legislatura não acaba com a votação final deste orçamento” e acrescentou um expressivo “Não pense que se vê livre de nós!” (que na versão escrita do discurso até estava entre parêntesis). “Temos compromissos – entre nós e com a população – para matérias estruturais que serão o centro do debate no Parlamento em 2019”, indicou, garantindo que o Bloco procurará as “melhores soluções até ao último dia da legislatura”.

PUB

Nesse caderno de encargos incluiu o plano ferroviário nacional, a entidade da transparência, o estatuto do cuidador informal, a habitação, a lei de bases da saúde e a legislação laboral. Tudo matérias que se têm arrastado precisamente por falta de entendimento entre a esquerda. “Temos ainda muito trabalho pela frente”, prometeu, ainda que tenha feito questão de saudar pessoalmente o primeiro-ministro, o Governo, o PS, o PCP e o PEV pelos três anos de trabalho “em conjunto” que permitiu “cumprir o acordo” e até ir “mais longe” em algumas matérias.

"São cada vez mais a pensar como nós"

Depois de o Bloco ter dado o tiro de partida na convenção ao dizer que quer ser Governo, a sua coordenadora admitiu agora como “natural” que em 2019, “ano de eleições” como vincou, BE e PS “confrontem abertamente os seus programas”. “Ninguém deve queixar-se da clareza no debate democrático”, avisou Catarina Martins, numa espécie de tiro de partida eleitoral, que procurou logo a seguir camuflar: “Mas erra quem pensar que a legislatura terminou e que hoje começa a campanha eleitoral.”

Antes, André Silva, do PAN, arriscara entrar directamente na questão eleitoral. O deputado lembrou que o debate que lançou sobre tourada levou o primeiro-ministro a tomar “coragem” para “sair do armário”, elogiou o seu humanismo e defendeu que o PAN “precisa de mais força”. “Afinal de contas são cada vez mais as portuguesas e os portugueses que pensam como nós”, disse, recuperando um slogan do CDS nas legislativas de 2009.

Jerónimo de Sousa preferiu puxar pelos louros do PCP não só neste orçamento como nos anteriores – do aumento dos salários e pensões à taxação do grande capital, dos manuais gratuitos ao fim do PEC -, fazendo um balanço “positivo” dos passos dados. Pouco mais de metade do seu discurso foi a elencar medidas, o resto para reclamar “outra política” – mas nada de elogios ao Governo. E ainda teve tempo para criticar a “mão protectora” que PSD e CDS representaram para o Governo nas questões do défice e que impedem o nível de investimento de que o país precisa.

PUB

Sobre a recuperação do tempo de carreira congelado na função pública e a retoma das negociações dos professores nem uma palavra, mas ficou uma nota mais áspera que a do Bloco: “Não ignoramos o que o Governo e o PS não quiseram adoptar, o que deixaram por cumprir ou mantiveram adiado.”

Uma ideia reiterada pelo ecologista José Luís Ferreira que enalteceu os contributos do PEV para tornar o OE “mais justo e mais sustentável” e que olhou para daqui a um ano, alertando que se o PS tivesse maioria absoluta decerto “não se avançaria o que se avançou”.

Com a esquerda apaziguada, o presidente do PS empenhou-se em passar a ideia da missão cumprida – nos indicadores económicos e financeiros e na relação com os parceiros à esquerda. E cumprida pelo PS, insistiu Carlos César, que foi quem “caucionou a boa gestão das finanças públicas e de garantia da sustentabilidade do futuro” do país. E nada disse sobre touradas quando teve a iniciativa singular de apresentar uma proposta que contrariava o Governo.

Carro sem travões e a austeridade maquilhada

À direita, o discurso oscilou entre o tom de campanha eleitoral de Assunção Cristas e o tom metafórico de Adão Silva. A líder do CDS-PP voltou a assumir optimismo que deixou no congresso de Março – “Se os portugueses me derem a confiança para ser primeira-ministra” – mas sobretudo deixou uma mensagem de demarcação face “às esquerdas” e também ao PSD sem nunca o referir.

Colocando o CDS como a “verdadeira alternativa” e a mostrar que “nem todos se curvam aos pés deste Governo, Assunção Cristas contestou a ideia de que o Governo “virou a página da austeridade”. “A austeridade mudou de roupa, maquilhou-se, passou dos impostos directos para os indirectos e passou a pesar no bolso de todos nós independentemente do rendimento”, disse. A líder do CDS dramatizou: “É um Orçamento que persiste na contradição deste Governo: a maior carga fiscal de sempre anda de braço dado com os piores serviços públicos de sempre. Como ouvimos dizer por todo o país: “está pior que no tempo da troika”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na avaliação do Orçamento do Estado, o PSD e o CDS chegam a ter pontos de contacto no que diz respeito ao desinvestimento nos serviços públicos. Mas só o PSD apontou as falhas nos números do défice, uma batalha que foi lançada por Rui Rio desde o início do processo orçamental.

Adão Silva, vice-presidente da bancada, acusou o Governo de fazer um Orçamento mentiroso porque afinal “o défice orçamental foi reiteradamente escondido ao longo deste debate”. E apontou o exagero das cativações através do recurso a uma metáfora: “Se, como dizia o primeiro-ministro, ‘um orçamento sem cativações é um carro sem travões’, exige-se que o primeiro-ministro vá rapidamente à oficina, porque ficou com os calços dos travões colados. É veículo que não sai do sítio, por mais que acelere. Faz barulho, muito barulho, mas permanece parado no mesmo lugar”, ironizou.

Na primeira e única vez que interveio no processo orçamental no Parlamento, o primeiro-ministro teve poucas palavras para os seus parceiros mas ainda disse que “valeu a pena” a maioria parlamentar. Enumerou exaustivamente as medidas do Orçamento e não deixou de apontar um largo horizonte para o futuro – a agenda para a década de 2014 – porque “há mais vida para além do OE 2019”.

PUB