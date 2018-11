BE volta a levar as "barrigas de aluguer" e PMA ao Parlamento a 6 de Dezembro

O parlamento vai voltar a discutir as "barrigas de aluguer" e a Procriação Medicamente Assistida (PMA) em 6 de Dezembro, por iniciativa do BE, anunciaram nesta quinta-feira os bloquistas, após conferência de líderes da Assembleia da República.

"São dois diplomas, um sobre a gestação de substituição, outro sobre PMA, através dos quais procuramos responder ao acórdão do Tribunal Constitucional que inviabilizou os anteriores projectos de lei", disse o presidente da bancada bloquista, Pedro Filipe Soares, acrescentando tratar-se do "contributo do BE para alargar o acesso ao planeamento familiar, colocando a ciência ao serviço de quem quer constituir família".

PUB

O deputado especificou que as questões por ultrapassar em termos de inconstitucionalidade se prendem com o anonimato dos dadores, no caso da PMA, e com os direitos da gestante e do ser gerado, relativamente às denominadas "barrigas de aluguer".

PUB

Segundo os secretários da Mesa da Assembleia da República, foram também arrastados para debate no mesmo dia iniciativas que incidem também sobre a PMA, do PSD, PS, CDS-PP e PCP.

Entre os diversos agendamentos fixados até 21 de Dezembro, a conferência de líderes consensualizou a troca de datas entre PSD e CDS-PP relativamente a uma interpelação ao Governo e ao debate de iniciativas sobre arrendamento urbano, respectivamente, em 12 e 13 de Dezembro.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O PS manifestou o desejo de ver agendada para discussão a sua proposta de Lei de Bases da Habitação, tendo a mesma ficado de ser marcada para Janeiro, numa das próximas reuniões da conferência de líderes, a 5 ou a 19 de Dezembro.

O CDS-PP anunciou que vai realizar jornadas parlamentares, em local ainda por designar, nos dias 28 e 29 de Janeiro, segundo o deputado social-democrata e secretário da Mesa do parlamento Duarte Pacheco.

Segundo a mesma fonte, o Presidente chinês vai merecer uma recepção na Assembleia da República por ocasião da sua visita de Estado a Portugal no dia 5 de Dezembro, pelas 10h40, com a presença do presidente da Assembleia da República e dos líderes parlamentares, entre outros.

PUB