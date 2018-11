Cartazes com galinhas valem distinção internacional a designer português

No início de Setembro do ano passado, o PÚBLICO dava conta do final do festival Há Festa na Aldeia através do casting que escolheu as mais belas galinhas de cada aldeia. Agora, a beleza dos galináceos extravasou as aldeias de UI, Porto Carvoeiro, Areja, Burgo e Vilarinho de São Roque e chegou a Bilbau, Espanha. Os cartazes do evento — onde as aves figuram como modelos — foram um dos 22 trabalhos distinguidos no festival de design Selected Europe, que anualmente avalia mais de 1600 projectos europeus na área do design e artes visuais.

Os trabalhos são da autoria do português Paulo Marcelo. “Acho que valorizaram a simplicidade e originalidade do conceito”, revela ao P3 o designer de 46 anos que para o trabalho recrutou um fotógrafo holandês, Alex Ten Napel, especialista a retratar aqueles animais. “Percorremos os galinheiros todos das aldeias”, conta, explicando que fizeram primeiro uma pré-selecção de 40 galinhas para o casting. Só depois elegeram as cinco “melhores de cada aldeia”. Nos cartazes, cada animal vem acompanhado dos respectivos dados de identificação: nome científico, nome de familiar, idade, proprietário e residência.

“A galinha é o símbolo das aldeias rurais”, justifica Paulo Marcelo, explicando que a escolha do animal também se deveu à função que têm nestes territórios: “As galinhas estão associadas ao despertar da aldeia e nos cartazes despertavam a aldeia para a festa que aí vinha.”

O evento Selected Europe - Visual Inspiration from Bilbao Bizkaia decorreu de 16 a 17 de Novembro, integrado na Bilbao Bizkaia Design Week. O júri foi composto por designers e directores de escolas superiores de design de Espanha e analisou trabalhos de mais de 400 artistas de todo o mundo. Fruto da distinção, as galinhas vão ter direito a uma exposição em Bilbau e a figurar no livro que compila os trabalhos seleccionados.

Foto DR

