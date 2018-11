Existe, segundo o fotógrafo Christian Reister, uma “energia selvagem que se apodera de Berlim assim que escurece”. A decisão de a traduzir em imagens surgiu em 2011, dez anos após o autor do projecto e fotolivro Berlin Nights se iniciar na fotografia.

Munido de uma câmara compacta de filme de 35mm, “perfeita para usar em qualquer situação sem chamar a atenção”, o artista deambulou pelas ruas e bares da capital alemã em busca de “imagens intensas e espontâneas do ambiente em torno das festas after-hours mais icónicas da Europa”, pode ler-se no comunicado que a editora londrina Hoxton Mini Press dirigiu ao P3. As fotografias monocromáticas que obteve de “momentos e encontros fortuitos que decorrem nos clubes underground da cidade” descrevem a atmosfera “etérea, hedonista e surreal” da capital alemã. “Queria que as minhas imagens fossem mais abstactas, menos perfeitas, cheias de grão, escuras e melancólicas”, explica o autor no seu site. “Surge dessa necessidade a opção de fotografar a preto e branco assim que a noite cai.”

O fotolivro Berlin Nights foi publicado a 3 de Novembro e apresentado em Berlim, a cidade que lhe deu corpo. Entretanto, as imagens que o compõem têm sido exibidas e projectadas por toda a Europa, assim como publicadas em várias revistas de fotografia.