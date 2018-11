Ana Rita Cavaco está feliz

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros está contente e feliz porque com "absoluta certeza", disse ela, as mais de 2000 cirurgias que não se têm realizado desde 22 de Novembro em consequência da greve nos blocos operatórios, greve essa subsidiada não se sabe bem por quem, não poderão ser reprogramadas nos próximos anos. É verdade que poderá haver algum exagero por parte do primeiro-ministro relativamente à abordagem da estrutura das carreiras dos enfermeiros, é verdade que o direito à greve foi uma das grandes conquistas da revolução de Abril, mas, por vezes, um pouco de bom senso na abordagem das situações e nos comentários proferidos não ficavam nada mal à bastonária da Ordem dos Enfermeiros até porque, no final, os únicos prejudicados são na realidade as pessoas doentes.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Venda da Herdade da Comporta

Este processo é uma vergonha desde o início até ao fim. É só mais uma história triste de como os negócios são feitos em Portugal. Toda a gente prestou vassalagem ao consórcio Berda/Amorim que passaram por cima de tudo e de todos descaradamente: conseguiram mandar um processo abaixo, conseguiram que se lançasse um novo processo, ironicamente são os únicos a entrar e ainda compram por mais barato do que o valor proposto e rejeitado em AG anterior. E ninguém se indigna, ninguém acha estranho, ninguém contesta. E ninguém reage aos ambientalistas. E ninguém reage a nada... Fecham todos os olhos alegremente. E assim vai Portugal, como sempre, a vender-se sem pudor aos ricos e poderosos.

Pedro Levy Silva

Na dúvida, inquira-se

Carlos Alexandre vê-se envolvido num processo disciplinar instaurado pelo Conselho Superior de Magistratura. É justo? Bem, para se abrir um inquérito não tem de estar em causa, em princípio, qualquer questão punitiva, basta que haja dúvidas. E, de facto, as declarações do juiz à RTP, em Outubro, levantaram dúvidas sobre se a atribuição da instrução do processo Operação Marquês ao juiz Ivo Rosa não teria sido “manipulada”. É isso que vamos saber com todas as certezas, espera-se. A chegar-se à conclusão de que Carlos Alexandre insinuou que há máculas no processamento da escolha, então isso levanta duas outras questões. A primeira é a de que foi legítimo à defesa de Sócrates ter invocado o mesmíssimo argumento quanto à primeira atribuição a Carlos Alexandre da fase de inquérito do processo. A segunda é a de que a sua posição indicia um desejo individual - ilegítimo porque a justiça não deve ser administrada por impulsos pessoais - de continuar a conduzir o processo nas fases seguintes. Só faltaria que, à moda de Sérgio Moro, também quisesse ser o juiz do julgamento, se vier a existir. Por quê e para quê?

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

