Trump cancela reunião com Putin em Buenos Aires, mas está "ansioso" por nova cimeira entre os dois

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou o encontro com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, durante a cimeira de G20, por o considerar inoportuno devido à escalada de tensão entre o governo de Moscovo e a Ucrânia.

“Como os navios e marinheiros ucranianos não foram devolvidos à Ucrânia pela Rússia, decidi que seria melhor para todos cancelar a minha reunião previamente agendada para a Argentina com o Presidente Vladimir Putin”, escreveu no Twitter Donald Trump, após descolar da Casa Branca no Air Force One, em direcção de Buenos Aires.

PUB

As agências noticiosas russas, contudo, dizem que o Kremlin ainda não foi notificado do cancelamento durante a cimeira do G20 que começa sexta-feira.

PUB

“Estou ansioso por uma nova cimeira construtiva [com Putin], logo que a situação esteja resolvida”, acrescenta Trump noutro tweet.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No domingo, três navios de guerra ucranianos foram apresados pela Rússia, depois de ter sido alvejados no estreito de Kerch, na Crimeia, região que o governo de Moscovo anexou em 2014.

A Rússia considera que os navios estavam em águas russas e que resistiram à sua guarda costeira.

Na versão da Ucrânia, os navios estavam em águas neutras e foram atacados pelas forças russas.

PUB