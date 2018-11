Ministério Público arquiva denúncia contra líder da bancada municipal de Rui Moreira

O Ministério Público (MP) junto do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto decidiu arquivar um processo administrativo que abriu, na sequência de uma denúncia anónima que questionava a elegibilidade do deputado municipal do CDS, André Navarro de Noronha, eleito pelo movimento de Rui Moreira, nas autárquicas de 2017.

Deputado municipal há cinco mandatos, André Noronha lidera a bancada da assembleia municipal pelo movimento Porto, o Nosso Partido e um ano após de ter sido eleito foi alvo de uma denúncia anónima no MP que dava conta da sua ligação à sociedade de Advogados Telles de Abreu e Associados da qual é sócio e com quem a Câmara do Porto fez vários contratos, todos por ajuste directo no valor de 308 mil euros, durante o primeiro mandato de Moreira.

Diz denúncia a que o PÚBLICO teve acesso, “um dos contratos estava em vigor aquando da entrega (3 de Agosto de 2017) em tribunal das listas candidatas aos órgãos autárquicos”. Este contrato na área da assessoria jurídica em matéria de ambiente foi celebrado a 5 de Setembro de 2017. Já o outro contrato de 70 mil euros data de 25 de Agosto do mesmo ano e vigorava, segundo a denúncia, à data das eleições autárquicas de 1 de Outubro do ano passado.

A denúncia referia que de acordo com a alínea c) do n.º 2 do artigo 7º da Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais “não são também elegíveis para os órgãos das autarquias locais em causa os membros dos corpos sociais e os gerentes das sociedades, bem como os proprietários de empresas que tenham contrato com a autarquia não integralmente cumprido ou de execução continuada”. Após diligências que considerou “pertinentes e esclarecedoras”, o MP entendeu que o deputado da “Assembleia Municipal do Porto, André Navarro de Noronha, não se encontra em situação de inelegibilidade, nos termos do artigo 7º2 alª c) da Lei Eleitoral dos órgãos das Autarquias Locais (…), nem se verifica qualquer das incompatibilidades previstas no artigo 82 do Estatuto da Ordem dos Advogados (Lei 145/2015 de 9/9)”.

O PÚBLICO solicitou a consulta do processo, mas o MP recusou, apenas confirmou que o processo tinha sido arquivado. Alega o Ministério Público que “processo administrativa (…) não passa de um documento de trabalho privativo do próprio MP”. “Efectivamente, estes processos não revestem natureza pública, pelo que não se lhes aplica o disposto no artigo 163º do Código do Processo Civil, e não estão sujeitos ao regime previsto pelos artigos 82 a 85º do Código do Processo Administrativo e pela lei que regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa”. E acrescenta: “Neste tipo de processos não é proferida qualquer decisão que possa ser imposta e produza efeitos na esfera jurídica de um terceiro por forma a que esta pessoa ou entidade veja alterada, em sentido favorável ou em sentido desfavorável, a sua situação jurídica perante a Administração pública”.

O email enviado ao PÚBLICO acrescenta que “a existência destes processos administrativos de controle interno, sem natureza pública, em nada magoa ou ofende o direito ao acesso à informação relativa à actividade do MP, que se encontra especialmente prevista no artigo 54 do Estatuto do Ministério Público, sendo, aliás, amiúde emitidos, conforme é do domínio público, comunicados de imprensa pela Procuradoria-Geral da república acerca das mais variadas matérias respeitantes à actividade do Ministério Público”.

