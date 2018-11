Lisboa quer ter zonas sem carros, só não sabe quando

Há uma mão cheia de cenas que fizeram de Beleza Americana um dos mais memoráveis filmes da década de 1990, mas uma talvez se destaque. Rick e Jane estão sentados na cama dele a olhar para a televisão, a ver um vídeo que mostra um saco de plástico a esvoaçar ao vento. Jane pergunta-lhe o que vê naquele saco. “Beleza”, responde Rick.

A cena é praticamente igual e passa-se em Varsóvia, 2018. Uma rapariga está de telemóvel em riste a filmar um saco de plástico à deriva. Aproxima-se um homem. “É lindo, não é?”, pergunta ela. Ele passa-lhe à frente, agarra no saco bruscamente e responde qualquer coisa como: “Não, não é nada lindo, o saco tem é de ir para o lixo!” Meu dito, meu feito. Depois de deitar o saco num caixote, o homem lança um olhar reprovador à interlocutora e segue caminho.

Na plateia ouvem-se algumas gargalhadas. É o segundo dia de um encontro das cidades e regiões que integram o Urban Waste, um projecto europeu que visa desenhar estratégias de gestão de resíduos em cidades turísticas. Numa sala de um hotel de Lisboa, os representantes de Varsóvia, na Polónia, explicam porque era necessário um vídeo destes.

As margens do rio Vístula, que atravessa a cidade, tiveram obras há uns anos e tornaram-se um ponto de atracção para milhares de pessoas, nacionais e estrangeiras, que para ali vão fazer praia, festas, desporto, actividades culturais. Problema: todos os dias são recolhidas, só numa das margens, 2,5 toneladas de lixo à solta e 3,5 toneladas de lixo em caixotes. Para enfrentar tamanha dor de cabeça ambiental e de saúde pública, a câmara de Varsóvia lançou um vasto programa de combate aos resíduos.

Do programa fazem parte medidas simples (como a distribuição de caixas para beatas de cigarro e sacos para o lixo) e iniciativas mais complexas. Há, por exemplo, uma espécie de concurso em que os frequentadores daquele espaço são incentivados a apanhar cinco ou mais garrafas de plástico para receberem um prémio. Também existe uma máquina que, a troco de duas garrafas de plástico vazias, oferece água fresca.

A paródia ao Beleza Americana insere-se nesta estratégia, assim como um outro vídeo promocional que brinca com a suposta existência de um monstro do rio que ataca as pessoas que atiram lixo para o chão.

Na plateia estão pessoas de diversos pontos da Europa: Tenerife, Copenhaga, Paris, Florença, Kavala, Nice, Santander, Ponta Delgada e Lisboa, entre outros. Iniciado há cerca de dois anos por impulso do Governo das Canárias – um arquipélago que há anos lida com problemas graves de sustentabilidade ambiental –, o Urban Waste, financiado pela União Europeia, terminará em meados de 2019. Que lastro deixará?

A Rua do Paraíso

No 10º arrondissement de Paris, não muito longe da Gare de l’Est, fica a Rue du Paradis, que a autarquia local (equivalente a uma junta de freguesia, mas à escala parisiense) quer transformar na “Rua Zero Desperdício”. “Em Paris basicamente incineramos quase todo o lixo que produzimos”, explica Léa Vasa, responsável pela implementação de um plano climático no bairro. Com esta iniciativa, “o principal objectivo é mudar a perspectiva das pessoas, levá-las a perceber o papel que têm no combate às alterações climáticas”, disse.

O projecto só arranca a sério a 8 de Dezembro, mas durante as fases preparatórias já foi possível entusiasmar residentes, empresas, lojas, cafés e restaurantes, que nesta rua abundam. “Em dois dias demos centenas e centenas de compostores, já temos fila de espera”, exemplifica Léa. “Parece que toda a gente quer ter uma criação de minhocas em casa”, brinca. A compostagem doméstica é uma forma de dar utilidade aos restos de comida, que de outra forma iriam para aterro.

Outras medidas estão previstas, com o propósito de reduzir o plástico das embalagens de comida, acabar com as beatas espalhadas pelo chão, deitar electrodomésticos fora à primeira avaria. Prevê-se que cada cidadão produza menos 50 quilos de resíduos anualmente no fim da experiência, daqui a um ano.

Lisboa: foco nos hotéis

Em Lisboa, as medidas definidas no âmbito do Urban Waste destinam-se ao sector hoteleiro e de restauração. Em Setembro, a câmara assinou um protocolo com representantes do sector com vista a tornar realidade essas ideias, que são praticadas pontualmente. Reduzir o desperdício alimentar em hotéis e restaurantes, substituir produtos que só se usam uma vez (champôs, sabonetes) por produtos mais duradouros, pôr contentores para separar o lixo nos quartos e monitorizar a comida produzida são algumas das iniciativas em marcha.

Durante o encontro, Sofia Cordeiro, assessora da vereação da Estrutura Verde, passou em revista as principais actividades da câmara nesta matéria nos últimos anos. Mencionou a construção do corredor verde de Alcântara, o plano de utilização de água reciclada, o galardão de Capital Verde 2020 e o programa Uma Praça em Cada Bairro – que apresentou como uma forma de reduzir a preponderância automóvel na cidade e, assim, melhorar a qualidade ambiental.

No fim da apresentação, questionada pela assistência, revelou que a câmara tem planos para fechar algumas zonas ao trânsito automóvel, mas que isso só avançará quando for notório para os lisboetas que os transportes públicos estão a funcionar melhor. Apesar de, como referiu, isso ser um tema cada vez mais recorrente nas conversas dos Paços do Concelho, ainda parece faltar um bom bocado para que tal aconteça.

