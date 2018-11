O Exodus vai abrir as portas do mundo a Aveiro

Abrir as portas ao mundo. Resumidamente, e com uma frase tão simples quanto ambiciosa, a organização do National Geographic Exodus Aveiro Fest propõe-se a trazer a Aveiro, pelo segundo ano consecutivo, profissionais de relevo na área da fotografia e do vídeo que se tenham notabilizado nas temáticas de viagem e aventura. Tal como no ano passado, trará dez oradores para partilhar as suas histórias, as suas experiências e as suas técnicas para, mais do que formar (embora essa componente seja muito importante, e vai haver masterclasses para isso) possam sobretudo “inspirar”, impelir toda a gente a ser curiosa, criativa, sonhadora, dinâmica. E se o mundo é amplo, vasto, complexo e, às vezes, até assustador, é também um mundo onde é possível fazer a diferença, onde se pode sonhar que é possível mover montanhas, um grão de terra de cada vez.

Quando sonhou este festival, Bernardo Conde começou a mover essas areias. Agora, um ano depois, e em vésperas da segunda edição, já se começa a formar uma pequena grande montanha, somando sonhos, projectos e ambições de presenças confirmadas que chegam um pouco de todo o mundo – a organização disse à Fugas que há bilhetes vendidos para participantes de vários países, e até continentes.

Tal como na primeira edição, o painel principal dos dez oradores que vão fazer o Exodus deste ano é bastante diversificado dentro das próprias áreas da fotografia e do vídeo. Mas também do ponto de vista etário, para confirmar que a idade inscrita no passaporte tem relevância reduzida. Em termos de idades, o espectro começa em William Albert Allard, um veterano com mais de 50 anos de experiência enquanto fotógrafo da National Geographic, que fará uma masterclass sobre os segredos da iluminação, e termina com Lilliana Libecki, de 14 anos, que vai acompanhar o pai, Mike Libecki, numa sessão onde propõem uma nova abordagem na forma como se deve educar os mais novos e como com crianças também se fazem grande viagens de exploração e aventura (eles, por exemplo, subiram ao Kilimanjaro juntos).

Foto Mike e Lilliana Libecki vêm a Aveiro contar a sua experiências de viagens em família

Mas é diversificado também nos temas e nas técnicas, tendo como denominador comum o facto de cada um deles ter muitas histórias para contar – e surpreender. Por exemplo, o engenheiro de minas Benjamim Von Wong, que desistiu da profissão para ser um artivist, um activista que usa a arte da fotografia como ferramenta para chamar a atenção dos problemas do mundo.

O objectivo é, mais do que mostrar as portas do mundo aos 700 presentes, que, tal como no ano passado, vão preencher todas as cadeiras de Centro de Congressos de Aveiro, é pôr toda a gente a reflectir, a conversar, a partilhar. Porque “exodus” significa movimento, e este Aveiro Fest está paulatinamente a transformar-se numa comunidade que preconiza o movimento global da criatividade, mas em prol de um planeta sustentável e com futuro.

Poderá parecer cedo para estar a afirmá-lo, já que, afinal, a edição que decorre no primeiro fim-de-semana de Dezembro é apenas a segunda. Mas bastará sentir o pulso aos que estiveram o ano passado (e se apressaram a comprar bilhetes para este ano) ou então ler os relatos dos oradores que, em 2017, foram as estrelas maiores deste festival, para perceber que em Aveiro se criou um momento muito especial. Que este ano todos querem ver repetido.

O festival é feito de vários momentos e vários níveis, sempre de partilha. As speaking sessions, para um público mais generalista (sim, não é preciso ser fotógrafo, videógrafo nem aspirante de nenhuma destas disciplinas para aproveitar estas sessões), vão contar com vários nomes nomes de peso nas várias áreas do cinema e da fotografia. A começar por Celine Cousteau, realizadora de documentários e co-fundadora da Céline Cousteau Film Fellowship, um programa sem fins lucrativos cuja missão é capacitar os jovens aspirantes a cineastas, criativos e activistas a inspirar mudanças através do cinema.

Céline Cousteau

Criativos e activistas também poderia ser epíteto a atribuir a outros oradores que vão passar pelo palco do festival. Como Jennifer Adler, mergulhadora e fotógrafa de conservação ambiental, e que dedica o seu trabalho à exploração e conservação do meio aquático; ou como Jody MacDonald , que na última década foi fotógrafa residente numa expedição global de kiteboarding, surf e parapente aos locais mais remotos do mundo); ou ainda como Keith Ladzinski, realizador e fotógrafo, que trabalha em lugares remotos para retratar a beleza natural do planeta e desportos radicais; ou Eduardo Leal, um fotógrafo português especializado em documentários focados na América Latina e Caraíbas; ou, ainda, Rob Withworth, que se notabilizou na técnica de time-lapse.

Palco aos valores nacionais Porque fora do grande auditório também é possível encontrar inspiração, pelo palco mais pequeno do NomadLounge também vão passar histórias de relevo. No painel “Talentos Exodus”, vai dar-se a conhecer o trabalho de quatro portugueses que se têm vindo a destacar em temas que reflectem os vectores do National Geographic Exodus Aveiro Fest. Entre eles a fotografia/videografia de viagem, aventura e exploração, a fotografia documental de realidades culturais e étnicas, a fotografia de projectos de sensibilização e conservação da natureza, assim como projectos fotojornalísticos inerentes a questões sócio-humanitárias. Para tal, lá estarão Patrícia de Melo Moreira (fotojornalista da AFP, venceu o prémio Estação Imagem 2018 Coimbra com o trabalho Verão Negro, sobre os incêndios do ano passado), Daniel Pinheiro (fotógrafo e videógrafo de natureza), Guilherme Melo Ribeiro (videógrafo de viagem) e João Almeida (fotógrafo de viagem).

E depois vão passar pelo palco do Exodus fotógrafos e realizadores que abraçaram projectos épicos, como Mathieu Paley, que ganhou prémios por causa dos seus projectos em povoações isoladas e pelas escaladas nas montanhas mais altas do mundo e que nos últimos quatro meses andou a viajar de autocaravana em Portugal com os dois filhos. Ou ainda Timothy Allen, o fotógrafo dos megaprojectos, um dos quais a série da BBC Human Planet, que andou pelos cinco continentes a documentar as várias formas de humanidade e sobrevivência. E por falar em projectos épicos, bastará referir que o autor homenageado do ano será Yann Arthus-Bertrand, que assinou o documentário Human.

Tudo isso se passará no palco, e é fácil adivinhar comunicações inspiradoras. Mais difícil é antecipar o que se passará nos corredores, nas conversas informais à volta de um copo ou de um puff, escadas acima e abaixo ou junto das imagens que estarão em exposição. Foi esse ambiente “íntimo, autêntico, inspirador”, como reparou Ami Vitale, fotógrafa na National Geographic, uma das oradoras do ano passado. Michael Clark, que já foi palestrante “em vários grandes festivais de fotografia”, diz que o Exodus foi um dos festivais “mais divertidos, bem pensados e bem executados” em que já participou. E, dizendo ter sido “uma experiencia incrível e até mesmo emocional”, atreve-se a antecipar que o Exodus vai rapidamente tornar-se num dos principais festivais de fotografia do mundo, como o Visa pour L’image, o Look3 ou o Photoville. Mário Cruz, vencedor de um World Press Photo com o trabalho sobre os talibés no Norte de África e orador na primeira edição, diz que foi o ambiente de proximidade criado entre a organização, os oradores e o público o principal responsável pelo facto de o festival ter superado as suas expectativas. “Estou certo que a segunda edição será igualmente bem-sucedida e contará comigo desta vez no lado do público”, diz Mário Cruz. A Fugas, claro, também vai lá estar.

Quatro rostos, quatro momentos a não perder Yann Arthus-Bertrand – Personalidade do Ano Exodus O que é ser Humano? Yann Arthus-Bertrand ensaiou uma resposta num documentário que assinou com esse nome, Humanos. Passou três anos a coleccionar histórias da vida real, entrevistando mais de dois mil homens e mulheres de mais de 60 países. O resultado são relatos pessoais, muitos deles emocionais, que abordam temas que nos unem a todos: o amor, a guerra, a homofobia, a pobreza, a diversidade, o amor (outra vez) e a felicidade que todos, afinal, procuram. Arthus-Bertrand defende que a única maneira de pôr as pessoas a pensar é através das emoções, do coração. O documentário, estreado em 2015, mostra-nos isso: mais importante do que as paisagens (elas aparecem, a largos intervalos), é ouvir as pessoas. O cenário é um fundo negro. É a melhor forma de sobressair o sorriso, o olhar, as emoções de cada uma das pessoas que ali vai falar um pouco de si. Antes de Human, houve Home, um documentário com paisagens aéreas que revela como é o planeta, a nossa casa. Depois de Home há Woman, uma visão do mundo através das mulheres. Yann Arthus –Bertrand vai ser Personalidade do Ano Exodus, e a entrega desta homenagem será um dos pontos altos da edição deste ano do National Geographic Exodus Aveiro Fest. Com ele a organização pretende “retribuir e homenagear a entrega e o trabalho dedicado a causas e à inspiração da descoberta através do mundo da fotografia e do vídeo”. Benjamim Von Wong O engenheiro que deixou as minas para ser artivist Ele diz que as imagens extravagantes e exageradas são a melhor forma de passar uma mensagem, sobretudo quando os temas são recorrentes, e andam mais na boca do que na acção muita gente. Movem-no problemas de cariz ambiental e projectos de impacto social. Aborda-os levando o surrealismo à fotografia, misturando cenários reais com uma boa dose de ficção e o resultado é sempre surpreendente. Cada imagem de Von Wong tem por trás, necessariamente, uma incrível história para contar. O storytelling que o engenheiro de minas que se dedicou à fotografia a tempo inteiro apenas em 2012 vai levar ao palco do Centro de Congressos de Aveiro terá de ser um dos pontos altos destes National Geographic Exodus Aveiro Fest. Sem saber quais dos seus muitos projectos escolheu para fazer a apresentação em Aveiro, sabemos que tem muito por onde optar. Seja com as toneladas de roupa que encontrou numa fábrica abandonada no Camboja e com as quais construiu cenários a chamar a atenção para a poluição e para o desequilíbrio provocada pelo consumo em massa. Ou com projectos como #MermaidsHatePlastic, onde fotografa uma sereia e 10.000 garrafas de plástico, ou #RethinkRecycleRevive, com lixo electrónico. E se a formação em engenharia de minas lhe serviu para alguma coisa, deve ter sido para dar resposta técnica aos complexos cenários que constrói para fazer as suas fotografias. Lilliana Libecki e Mike Libecki Há todo um mundo para explorar em família Mike Libecki foi considerado Explorador do Ano pela National Geographic em 2013. Já fez 75 expedições, enfrentou muitos perigos e condições adversas, correu risco de vida várias vezes. Mas não consegue parar. “Pior”, passou a compulsão de escalar, explorar, viajar à filha, Lilliana Libecki, que tem agora 14 anos. Pai e filha vão fazer uma palestra em que se propõem convencer Aveiro que pode haver uma nova abordagem no conceito de viajar em família. Viajar em família pode ser fazer uma expedição de esqui na Antárctida ( Lilliana foi a mais nova de sempre a fazê-lo, tinha apenas 11 anos), ou então a escalar o Kilimanjaro (Lilliana e o pai subiram-no quando ela tinha apenas 12 anos). O lema de Mike Libecki é o de que a paixão deve estar em todas as coisas, sem travão (é ouvi-lo na TEDx Talk intitulada "Why Ration Passion? (Porque Racionar a Paixão?"), onde disserta que o segredo do sucesso é a paciência e o optimismo, sempre. A filha, claro, sai ao pai. Criou uma associação sem fins lucrativos, a The Joyineering Fund, com o objectivo de retribuir ao planeta aquilo que ele nos dá. Com os donativos que recebeu já instalou energia solar no Peru, Nepal e Tanzânia e melhorou a educação em escolas, orfanatos e mosteiros. Timothy Allen O fotógrafo dos megaprojectos e dos lugares remotos Elencar o número de vezes que ganhou prémios internacionais de fotografia de viagem seria cansativo, mencionar as vezes que esteve nomeado é extenuante. Os prémios não dizem tudo, mas dizem muito da qualidade do trabalho deste fotógrafo britânico, bacharel em zoologia e que teve o seu primeiro projecto de reportagem anual publicado, quando acompanhou um comboio de ajuda humanitária à Bósnia. Acabou por ficar conhecido como o fotógrafo das populações indígenas e dos lugares remotos, depois de ter feito cobertura de histórias globais, como a guerra civil nas remotas ilhas das Especiarias do Extremo Oriente da Indonésia ou a bizarra subcultura dos campeonatos mundiais de taxidermia (animais embalsamados), ou, mais recentemente, projectos no Árctico, em florestas tropicais e locais remotos do deserto. Actualmente, é sobretudo (re)conhecido por ser o fotógrafo de serviço do megaprojecto levado a cabo pela BBC, o programa Human Planet, filmado em mais de 40 países. Durante dois anos, Timothy Allen foi responsável pela fotografia desta produção, algo que aconteceu num altura em que as primeiras máquinas DSLR começaram a adoptar as capacidades de filme alta definição.

