Quase a chegar ao fim, o ano trouxe a legalização da marijuana, polémicas com Donald Trump, folhetins como o "Brexit", a eleição de Jair Bolsonaro... Mas 2018 foi também isto: figuras em miniatura, que vão desde a culinária a ícones pop, botas texanas, modelos com a cabeça entre as mãos, macacos bateristas, um Trump insuflável e desfiles de moda arrojados, mostra a compilação de fotografias "estranhas" feita pela Agência Reuters.