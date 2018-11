Governo diz que alterações ao Orçamento do Estado custam 100 milhões

As alterações realizadas ao orçamento pelos partidos à esquerda e direita do Governo vão representar, de acordo com as contas feitas pelo executivo, um agravamento do défice público próximo dos 100 milhões de euros, um valor equivalente a metade 0,1% do PIB. Um factor de incerteza permanece contudo relativamente ao que irá acontecer na negociação com os professores e as carreiras especiais sobre a contagem do seu tempo de carreira.

O impacto negativo nas contas públicas agora estimado fica, para já, consideravelmente abaixo dos cenários mais pessimistas que foram sendo traçados antes do início das votações na especialidade pelo Governo. O executivo alertou na altura para a possibilidade de, caso viessem a ser aprovadas todas as medidas em que havia um potencial de concretização de uma “coligação negativa” entre esquerda e direita, o efeito nas contas públicas poder ascender aos 1000 milhões de euros.

Num cenário ainda mais pessimista (e também altamente improvável), foi ainda dito pelo primeiro-ministro na passada sexta-feira que a aprovação de todas as propostas de alteração apresentadas conduziria a um impacto orçamental negativo de 5700 milhões de euros, um valor que incluía, por exemplo, reduções de receita fiscal de 2000 milhões de euros resultantes das medidas propostas pelo CDS e de 1428 milhões de euros pelo PDS, cuja aprovação nunca esteve verdadeiramente em cima da mesa.

No cálculo destes impactos globais (tanto no cenário dos 1000 milhões como no cenário dos 5700 milhões), o Governo incluía o agravamento da despesa que resultaria da contagem por completo dos anos de serviço de professores e carreiras especiais, o que tinha um efeito estimado de 600 milhões de euros, repartidos por vários anos. Aquilo que acabou por ser aprovado pelos partidos à esquerda e direita do governo foi somente o regresso do Governo à mesa das negociações com os sindicatos, não impondo qualquer resultado em concreto. Qualquer alteração que venha a decorrer dessas negociações pode conduzir a uma revisão das contas.

Entre as propostas de alteração do OE aprovadas com um impacto orçamental imediato, quatro delas ajudam a explicar mais de dois terços do impacto líquido de 100 milhões de euros agora estimado pelo Governo. O executivo calcula que o chumbo da tributação autónoma dos veículos represente uma perda de receita de 39 milhões de euros, que a descida generalizada do IVA para a cultura tenha um impacto negativo de 24 milhões e que a automatização da dispensa do Pagamento Especial por Conta (PEC) faça o Estado perder 30 milhões de euros. Em compensação, a criação de um novo escalão no AIMI pode fazer aumentar a receita em 30 milhões de euros.

Com um impacto total que é, para já, de 0,05% do PIB é pouco provável que o executivo queira apresentar uma revisão da sua estimativa para o défice público de 2019, que é de 0,2% (depois de 0,7% em 2018).

O impacto do fim do PEC

O Governo já previa que o PEC deixasse de ser obrigatório, mas o que mudou entre o que propunha em Outubro e o que resultou da negociação na especialidade foi a forma como as empresas ficam dispensadas de fazer o pagamento (uma espécie de colecta mínima que é adiantada ao Estado em IRC). E essa diferença tem um impacto orçamental, porque em vez de as empresas terem de ir ao Portal das Finanças pedir para estarem dispensadas do PEC, como o Governo pretendia inicialmente, o fim do pagamento passa a ser automático.

Bastará que as sociedades não paguem o PEC e, com isso, o fisco assume que as empresas foram dispensadas. Na prática, o Governo calcula haja mais empresas a beneficiarem desta medida do que aconteceria se tivessem de ir ao Portal das Finanças pedi-lo, e por isso calcula um impacto adicional em 30 milhões de euros.

À partida, o Governo já tinha assumido que o fim do PEC iria implicar menos 100 milhões de euros em relação a 2018, mas com este novo impacto a diferença sobe para os 130 milhões de euros. com Pedro Crisóstomo

