Continente alerta para mensagem fraudulenta

O Continente alertou hoje os consumidores para uma mensagem fraudulenta que anda a circular em nome da marca de retalho alimentar do grupo Sonae, com o objectivo de recolher dados pessoais dos cidadãos.

Em comunicado, a empresa do grupo Sonae (dona do PÚBLICO) salientou que a mensagem de texto, que diz a quem a recebe que está entre os 15 vencedores de um sorteio, “é fraudulenta, porque, além de utilizar indevida e ilegalmente o nome da marca Continente, procura recolher dados pessoais de cidadãos com a promessa de um prémio inexistente – esta prática maliciosa chama-se phishing”.

A cadeia de hipermercados detalhou ainda que “os destinatários são pessoas seleccionadas aleatoriamente – clientes e não clientes do Continente”, e garantiu que “não houve acesso indevido aos dados dos seus clientes, estando as bases de dados da marca totalmente seguras”.

O Continente adiantou ainda que “já foram realizados contactos no sentido de identificar as fontes destas iniciativas maliciosas: n.º de IP, país de origem e identificação dos proprietários registados”.

A empresa acredita “ter já identificado a maioria dos sites piratas identificados nesta acção, tendo conseguido que fossem desligados”, estando ainda a contactar todos os clientes por via dos seus canais digitais, no sentido de os alertar para estas práticas fraudulentas”.

A empresa pede a todos os visados por estas mensagens que não acedam ao conteúdo das mesmas.

