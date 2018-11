Westbrook é já o terceiro jogador com mais triplos-duplos da NBA

Russell Westbrook igualou Jason Kidd como o terceiro jogador com mais triplos-duplos na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao conseguir o 107.º na vitória dos Oklahoma City Thunder sobre os Cleveland Cavaliers.

Na madrugada desta quinta-feira, o base dos Thunder conseguiu 23 pontos, 19 ressaltos e 15 assistências, no triunfo sobre os Cavaliers, por 100-83. Recorde-se que um 'triplo-duplo' consiste no momento em que um jogador atinge os dois dígitos em três destas cinco categorias estatísticas: pontos, ressaltos, assistências, roubos de bola e bloqueios.

Westbrook continua, contudo, ainda longe dos dois jogadores com mais triplos-duplos da NBA, os já retirados e membros do 'Hall of Fame' Oscar Robertson (181) e Magic Johnson (138).

Os Thunder mantêm-se no quarto lugar da Conferência Oeste (13 vitórias e sete derrotas), enquanto os Cleveland Cavaliers (4-16) são os últimos do Este.

Também James Harden, melhor marcador da NBA, fez um triplo-duplo, com 25 pontos, 17 assistências e 11 ressaltos, mas a sua exibição foi insuficiente para impedir a quarta derrota consecutiva dos Houston Rockets, que começaram a temporada como candidatos ao título, mas são, neste momento, os penúltimos do Oeste.

Num duelo de texanos, os Dallas Mavericks levaram a melhor sobre os Rockets, por 128-108, somando o terceiro triunfo de seguida, muito graças a mais uma excelente exibição do rookie Luka Doncic, que marcou 20 pontos.

Damian Lillard bateu um recorde dos Portland Trail Blazers, ao conseguir 10 triplos, no triunfo sobre os Orlando Magic, por 115-112.

Destaque ainda para o veterano Vince Carter, que se tornou o sétimo jogador com mais jogos na fase regular, com 1.425, sendo o segundo em actividade com mais encontros, atrás do alemão Dirk Nowitzki, quinto, com 1.471.

