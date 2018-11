Spartak permite reviravolta do Rapid Viena em Moscovo

O Rapid Viena assumiu esta quinta-feira a liderança provisória do Grupo G da Liga Europa ao vencer, em Moscovo, por 1-2, o encontro da 5.ª jornada frente ao Spartak.

Os russos colocaram-se em vantagem com um golo do avançado cabo-verdiano Zé Luís (ex-Gil Vicente e Sp. Braga), mas a ponta final da equipa austríaca, com dois golos nos últimos 10 minutos, ditou a reviravolta e a passagem provisória do Rapid para o comando do grupo, com sete pontos.

Müldür (80') e Schobesberger (90+1') foram os autores dos golos da formação vienense, cuja liderança está dependente do resultado do Rangers-Villarreal.

No Astana-Dínamo Kiev, um golo de Benjamin Verbic (29') foi suficiente para garantir a vitória dos ucranianos, que assumiram a liderança do Grupo K, com 11 pontos, estando já apurados para os 16 avos-de-final da competição.

