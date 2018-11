Chelsea intocável, Sevilha baralha contas do apuramento

O Chelsea confirmou esta quinta-feira a supremacia absoluta no Grupo L, da Liga Europa, ao golear os gregos do PAOK, por 4-0, em Londres, mantendo-se intocável no topo da classificação a uma jornada do final da fase de grupos. Os ingleses, que tiveram em Giroud (27' e 37') o marcador de serviço - frente a um adversário reduzido a dez unidades desde o minuto 7 - ficam à espera de saber quem os acompanha até aos 16 avos-de-final, estando o Bate Borisov e o Vidi igualados com seis pontos.

Com tudo praticamente decidido no Grupo H, faltava entregar a liderança, que o Eintracht reclamou com uma vitória - a quinta em cinco possíveis - sobre o irreconhecível finalista da edição anterior, um Marselha que saiu de Frankfurt vergado (4-0) a mais uma derrota, a quarta (com bis de Jovic e dois autogolos) em cinco jogos e apenas um ponto conquistado em Chipre... Onde o Apollon Limassol encerrou a prestação com um triunfo (2-0) sobre a Lazio, que já garantira o apuramento.

Na Noruega, o Sarpsborg não aproveitou a revolução do Besiktas - sem Pepe, Quaresma, Medel, Babel, Roco e Gonul -, perdendo por 2-3 depois de ter estado a vencer por 2-0. Também o Genk, na deslocação a Malmö, na Suécia, deixou escapar a hipótese de apuramento depois de ter estado a vencer por 0-2, acabando igualado a dois golos, pelo que nenhuma das equipas do Grupo I segue para a fase seguinte, deixando tudo em aberto para a última jornada.

Em Glasgow, o Rangers de Steven Gerrard empatou (0-0) frente ao Villarreal, pelo que o Grupo G (de Spartak Moscovo e Rapid Viena) mantém todos os cenários em aberto. Os espanhóis lideram com sete pontos, a par dos austríacos, seguidos dos escoceses (6) e dos russos (5).

Já no Grupo K, o Sevilha perdeu (1-0) na viagem a Liège (com Sarabia expulso aos 68'), complicando as contas finais. O Krasnodar superou o Akhisarspor (2-1) e lidera com 12 pontos, podendo ainda ser igualado por Sevilha (9) e Standard Liège (9) na última jornada, em que se desloca ao Ramón Sanchez Pizjuán.

