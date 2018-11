Rui Vitória continua no Benfica

Rui Vitória permanecerá no comando técnico dos "encarnados", confirmou ao PÚBLICO fonte oficial do Benfica.

Luís Filipe Vieira, presidente do clube, dará uma conferência de imprensa ao final da tarde desta quinta-feira onde deverá explicar a sua opção pela estabilidade.

A informação surge ao final de uma reunião entre Vieira e Vitória e depois de, na noite de quarta-feira, vários órgãos terem noticiado a saída iminente do técnico ao cabo de uma série de maus resultados da equipa de futebol — que culminou, na terça-feira, com a goleada de 5-1 sofrida em Munique, frente ao Bayern, na Liga dos Campeões, que colocou as "águias" fora da competição.

No entanto, há quase um mês (dia 30 de Outubro) Luís Filipe Vieira garantiu que Rui Vitória não sai independentemente dos resultados. O presidente do Benfica afirmou mesmo em entrevista à TVI que: “Se o Rui Vitória saísse neste momento era altamente prejudicial para o Benfica."

"O Rui Vitória tem feito um trabalho fantástico. Consegue ter sempre equipas fantásticas, competitivas, nunca esquecendo a formação do Benfica. É o homem certo para o projecto que o Benfica quer. Por minha vontade, garanto que ele será o treinador até ao final do seu contrato [2020]. Só se ele não quiser ficar", afirmou Vieira. Rui Vitória é “o treinador indicado para desenvolver o projecto" do Benfica, acrescentou.

Na frente interna, o Benfica ocupa actualmente o quarto lugar do campeonato, a quatro pontos do primeiro classificado, FC Porto, tendo registado duas derrotas (Belenenses SAD e Moreirense) nos últimos quatro jogos.

O desagrado dos adeptos com os resultados e as exibições vem multiplicando a quantidade de lenços brancos nas bancadas.

