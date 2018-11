Ricardo Melo Gouveia com arranque forte na Austrália

Grandes amigos desde a infância, Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo há muito que pensam no dia em que iriam competir juntos no European Tour (o sonho máximo, esse é o de formarem parceria pela Europa na Ryder Cup). Esse momento chegou agora, depois de “Figgy” ter conseguido, via Challenge Tour, juntar-se ao primeiro para a temporada 2018/2019 do principal circuito europeu de profissionais. No entanto, por uma conjugação de factores, fica adiada para 2019 a hora em que estarão lado a lado no mesmo torneio.

Por estar doente, Figueiredo não pôde marcar presença na última semana no primeiro torneio da temporada, o Hong Kong Open, em que Melo Gouveia foi 20.º no arranque da sua quarta temporada no circuito. Este seguiu logo de seguida para Queensland, na Gold Coast australiana, onde hoje se iniciou no Australian PGA Championship com um resultado de 69 pancadas (-3) no RACV Royal Pines Resort que o coloca em 10.º empatado com outros 12 jogadores, ao passo que Figueiredo, já recuperado, fez a sua estreia na prova do Tour que se realiza em simultâneo na ilha Maurícia, o AfraAsia Bank Mauritius Open, no seu caso com um 71 (-1) que o colocava nos 57.ºs quando a jornada provisória se aproximava do fim. Filipe Lima também está em prova na Maurícia, encontrando-se com -2 com 13 buracos jogados.

No Australian PGA Championship (1 milhão de euros de prize-money), entre 156 participantes, o torneio é liderado pelos australianos Jake Mcleod e Matt Jager, que seguem com 66 pancadas.

No Afrasia Bank Mauritius Open, com o mesmo total em prémio e o mesmo número de concorrentes, o líder é o francês Victor Perez com 64 (-8).

