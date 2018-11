“Rui Vitória continuará a ser nosso treinador”, garante Luís Filipe Vieira

“Vamos directamente ao assunto e ser muitos objectivos é práticos: estamos aqui a falar de Rui Vitória. Rui Vitória continuará a ser nosso treinador”, garantiu o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, numa conferência de imprensa nesta quinta-feira. O líder diz que reflectiu bastante durante a noite e reconhece que o treinador é alvo de um “descontentamento generalizado por parte dos adeptos”, mas garante que é “importante para aquilo que é o projecto do Benfica” — e que contribui para a “estabilidade da equipa técnica” do clube.

Os rumores de que o treinador do Benfica, Rui Vitória, iria abandonar o clube surgiram na quarta-feira, mas na quinta-feira de manhã o treinador reuniu-se com o presidente do clube, Luís Filipe Vieira e foi confirmado que Rui Vitória permaneceria no comando técnico dos “encarnados”. Para esclarecer a situação, foi marcada para as 20h esta conferência de imprensa na SAD do clube, no Estádio da Luz.

Luís Filipe Vieira tem afirmado que a saída de Rui Vitória seria prejudicial para o Benfica neste momento, acreditando que tem feito “um trabalho fantástico” e que é o “treinador indicado para desenvolver o projecto do Benfica”.

“Rui Vitória é o homem certo no lugar certo, veremos se é ou não e se o futuro me dá razão”, reiterou o presidente dos “encarnados” nesta quinta-feira. E respondeu às críticas dos adeptos dizendo que não pode tomar decisões “em termos emocionais” e que algo estará errado no dia em que as decisões forem tomadas “de fora para dentro”. “Para mim, Rui Vitória será treinador até ao final da época, só não será se houver algum imprevisto.”

“Não vou esconder que ontem [quarta-feira] falámos sobre a sua continuidade, mas o Rui Vitória é um treinador comprometido com o projecto do Benfica, foi ele que lançou muitos dos nossos jovens”, explicou o presidente das “águias”, dizendo que foi um “feeling” que o levou a optar pela continuidade de Vitória. E referiu ainda que o nome de Luisão para substituir o técnico nunca esteve em cima da mesa, ainda que um dia possa vir a estar.

Apesar da confiança do presidente, as críticas a Rui Vitória têm vindo a aumentar nos últimos tempos (com lenços brancos a serem erguidos pelos adeptos durante os jogos), sobretudo após a série de maus resultados e, mais recentemente, a goleada de 5-1 sofrida na terça-feira frente ao Bayern, em Munique.

No campeonato, os “encarnados” ocupam o quarto lugar, a quatro pontos do primeiro, FC Porto, tendo registado duas vitórias (FC Porto e Tondela) e duas derrotas (Belenenses SAD e Moreirense) nos últimos quatro jogos. O próximo encontro do Benfica é já no sábado, na Luz, frente ao Feirense.

